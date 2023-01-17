澳網︱賽會即時禁止懸掛俄羅斯及白俄旗幟

澳洲網球協會周二（17日）宣布，將禁止在澳洲公開賽的賽場內，公開展示俄羅斯以及白俄羅斯國旗。事緣在首日的比賽，有俄羅斯球迷多次在比賽場內懸掛俄羅斯國旗，當中包括俄羅斯球手Kamilla Rakhimova對烏克蘭球手Kateryna Baindl的比賽，引起烏克蘭的不滿。

澳洲網球協會周二聲明「俄羅斯以及白俄羅斯國旗，將禁止在澳洲公開賽場地內懸掛。我們最初的政策是球迷可以帶入場，但不能造成滋擾，在昨日出現事故，有人把旗幟懸掛場內。禁令是即時生效，我們會持續為球手以及球迷，盡量提供最好的環境去享受網球。」

烏克蘭大使抗議

在周一14號場的一場比賽，烏克蘭的Kateryna Baindl對俄羅斯Kamilla Rakhimova。在場內有球迷掛起了俄羅斯國旗，雖然Kateryna Baindl最終以2:1盤數獲勝。不過烏克蘭駐澳洲及新西蘭大使Vasyl Myroshnychenko就向澳洲網球協會提出抗議，要求禁止有關旗幟。他表示：「我強烈譴責公開在烏克蘭球手在澳網比賽時，展示俄羅斯國旗。我要求澳洲網協即時採取他們的『中立旗』政策。」

在俄羅斯前「一哥」梅韋迪夫（Daniil Medvedev）的比賽，亦有於主賽場館內，有人展示俄羅斯國旗。俄羅斯及白俄羅斯球手獲允許出戰今年的澳洲公開賽，但繼續被要求以中立球手身份出戰。