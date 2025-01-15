澳網｜鄭欽文次圈不敵德國老將止步　大坂直美反勝過關

上屆澳洲網球公開賽的女單亞軍，中國球手鄭欽文在今屆次圈止步，她直落兩盤不敵德國的老將施格蒙特（Laura Siegemund）。而日本的大坂直美就在先落後一盤下反勝對手晉級。
上屆決賽不敵莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）僅得亞軍，鄭欽文今屆以奧運金牌得主再戰。然而這位賽事的5號種子，面對來自德國的36歲老將並不好應付。首盤在互破對方一個發球局下，要打到決勝局，施格蒙特先贏細分7:3。第2盤施格蒙特在兩破鄭欽文的發球局下，再贏多盤6:3，以盤數2:0將鄭欽文淘汰。鄭欽文成為女單目前最高出局的種子球手，賽後她表示：「可能今日時不與我，在很多關鍵分的細節上，我沒有作出正確的決定。」
至於日本的大坂直美，在另一場的次圈比賽面對捷克的莫祖娃（Karolina Muchova），她去年在美國公開賽就是被對手淘汰。大坂直美今次首盤先輸局數1:6，不過第2盤她以同樣的局數6:1回敬，追平盤數。決勝第3盤，大坂直美再贏局數6:3，以盤數2:1反勝晉級。大坂賽後表示：「在美網，她把穿上我最美的服裝時將我淘汰，那是真的很憤怒。這次我復仇了，這不算是壞事。她是其中一個很難打的對手。」至於同樣是兩屆冠軍及衞冕的莎巴蘭卡，就以盤數2:0擊敗來自西班牙的文妮露（Jessica Bouzas Maneiro）。