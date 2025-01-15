澳網｜鄭欽文次圈不敵德國老將止步　大坂直美反勝過關

上屆澳洲網球公開賽的女單亞軍，中國球手鄭欽文在今屆次圈止步，她直落兩盤不敵德國的老將施格蒙特（Laura Siegemund）。而日本的大坂直美就在先落後一盤下反勝對手晉級。

上屆決賽不敵莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）僅得亞軍，鄭欽文今屆以奧運金牌得主再戰。然而這位賽事的5號種子，面對來自德國的36歲老將並不好應付。首盤在互破對方一個發球局下，要打到決勝局，施格蒙特先贏細分7:3。第2盤施格蒙特在兩破鄭欽文的發球局下，再贏多盤6:3，以盤數2:0將鄭欽文淘汰。鄭欽文成為女單目前最高出局的種子球手，賽後她表示：「可能今日時不與我，在很多關鍵分的細節上，我沒有作出正確的決定。」