澳網｜YouTube直播變打機吸引新世代　Q版祖高域搶眼

據英國《衛報》報導，澳洲網球公開賽官方YouTube頻道為了吸引更多新世代網球愛好者，以及避免違反與全球電視台的廣播協議，為部分直播賽事加入了動畫直播，Q版網球選手看似打機一樣。前「一哥」祖高域（Novak Djokovic）的Q版甚為搶眼。
這些Q版球員會跟隨真實球員的動作，在卡通風格的球場上移動，而比賽中的擊球聲、觀眾的聲音和解說都原用實況，但同打機一樣，這些晝面有時亦會穿崩，間中出現球員波鞋「穿透」球場。
Jacob Fearnley v Nick Kyrgios | AO Animated | Australian Open 2025 Wii Characters #Tennis #AustralianOpen pic.twitter.com/vXH2g50lXq— Dortie (@24SevenEyes) January 14, 2025
這種實時技術在去年澳網球已推出，今年使用12台攝像機實時捕捉人體輪廓，並在29個骨骼點之間進行拼接，效果較去年更好。澳網創新總監認為目前效果還不完全流暢，例如Q版球員沒有手指，但隨著技術的進步，未來只會更好。英國《衛報》指收看直播的人數，約為去年同期的4倍。
其他廣播公司與體育聯盟也曾嘗試類似創意直播形式，例如在美式足球的超級碗賽事，CBS體育與Nickelodeon合作，在比賽中加入海綿寶寶和果凍動畫。
原文刊登於 Yahoo 體育