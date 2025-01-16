澳網｜YouTube直播變打機吸引新世代　Q版祖高域搶眼

Q版球員會跟隨真實球員的動作，在卡通風格的球場上移動。

據英國《衛報》報導，澳洲網球公開賽官方YouTube頻道為了吸引更多新世代網球愛好者，以及避免違反與全球電視台的廣播協議，為部分直播賽事加入了動畫直播，Q版網球選手看似打機一樣。前「一哥」祖高域（Novak Djokovic）的Q版甚為搶眼。

Q版大坂直美

這些Q版球員會跟隨真實球員的動作，在卡通風格的球場上移動，而比賽中的擊球聲、觀眾的聲音和解說都原用實況，但同打機一樣，這些晝面有時亦會穿崩，間中出現球員波鞋「穿透」球場。