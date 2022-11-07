火力全開 安帥欣慰 皇馬征華歷簡奴搶榜首

皇家馬德里的王牌前鋒賓施馬，近期受到腿筋傷患困擾，不時休戰，但令主帥安察諾堤欣喜是隊內各中前場當打新星，挺身而出，位位腳風正順；而該隊香港時間周一深夜，在本輪西甲壓軸戰作客華歷簡奴(8/11 04:00)，將以最強火力出擊，誓要重返榜首。



安察洛堤

由於巴塞隆拿較早前打敗艾美利亞，現以13戰34分，以2分反壓少賽1場的皇馬，登上榜首；本輪「守尾門」的皇馬今夜作客華歷簡奴，雖有德國中場卻奧斯，因上仗西甲歷來首次「領紅」，今場停賽，其餘精兵全部候命，包括上仗歐聯5比1大勝些路迪時，只以後備出場的金球獎得主賓施馬。

34歲的法國神鋒賓施馬，季初已兩度受腿筋受傷困擾，但在聯賽及歐聯的表現依然高效，在西甲上陣7次入5球，其年輕拍檔、22歲的巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞勇熟，在聯賽12次上陣入6球，跟烏拉圭中場奇兵費達歷高華維迪，暫成球會西甲首席射手，連同高質的洛迪高高斯及馬高阿辛斯奧，令皇馬今屆開季至今，從未嘗在比賽中食白果。