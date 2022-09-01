為大戰阿仙奴壯聲威 曼聯乘勇先捕「狐狸」

英超新季首個快車期壓軸戰，由排包尾的「狐狸」李斯特城，在香港時間周四深夜迎戰曼聯(02/09 03:00)。客軍「紅魔」剛以8,500萬英鎊，買得領隊「心頭好」、巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯(Antony)加盟，士氣提升；面對態沉及鬥志成疑的狐狸，今戰必欲爭取3連勝，以為周日(04/09 23:30)主場大戰阿仙奴壯聲威。

上兩季在荷甲班霸阿積士出任右翼的安東尼，之前在滕哈格麾下，奪取兩屆荷甲錦標及2021年荷蘭盃，總計出賽82次攻入24球及22次助攻；今次經兩會多次討價還價，如願再為坦克効勞，並令曼聯今夏總轉會費支出增至逾2億英鎊。不過，安東尼預計要待周日主場鬥阿仙奴，才有機會處子登場；而曼聯今晚作客李城，料沿用上兩仗連勝的攻擊陣容，由艾蘭加及查頓辛祖兩翼側擊，配合上仗奠勝的般奴費南迪斯，以及支援箭頭拉舒福特。

中後場方面，季初一直缺陣的中堅連迪路夫已復操，但跟隊長中堅哈利馬古尼一樣，暫難撼動由利辛度馬天尼斯及華拉尼組成的中堅組合；而最矚目的是上仗已後備出場的巴西大將卡斯米路，大有機會首次擔正，藉比賽培養默契。