為大戰阿仙奴壯聲威 曼聯乘勇先捕「狐狸」

英超新季首個快車期壓軸戰，由排包尾的「狐狸」李斯特城，在香港時間周四深夜迎戰曼聯(02/09 03:00)。客軍「紅魔」剛以8,500萬英鎊，買得領隊「心頭好」、巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯(Antony)加盟，士氣提升；面對態沉及鬥志成疑的狐狸，今戰必欲爭取3連勝，以為周日(04/09 23:30)主場大戰阿仙奴壯聲威。
上兩季在荷甲班霸阿積士出任右翼的安東尼，之前在滕哈格麾下，奪取兩屆荷甲錦標及2021年荷蘭盃，總計出賽82次攻入24球及22次助攻；今次經兩會多次討價還價，如願再為坦克効勞，並令曼聯今夏總轉會費支出增至逾2億英鎊。不過，安東尼預計要待周日主場鬥阿仙奴，才有機會處子登場；而曼聯今晚作客李城，料沿用上兩仗連勝的攻擊陣容，由艾蘭加及查頓辛祖兩翼側擊，配合上仗奠勝的般奴費南迪斯，以及支援箭頭拉舒福特。
中後場方面，季初一直缺陣的中堅連迪路夫已復操，但跟隊長中堅哈利馬古尼一樣，暫難撼動由利辛度馬天尼斯及華拉尼組成的中堅組合；而最矚目的是上仗已後備出場的巴西大將卡斯米路，大有機會首次擔正，藉比賽培養默契。
羅渣士寸球員勿發轉會夢
主場的狐狸開季不妙，英超4戰1和3負包尾，場場起碼失2球；今夏暫未簽入一位重要球員，相反門將卡斯柏舒米高他投後，剛又有法國U21小國腳韋斯利科芬拿高價轉會車路士，中場多位主力亦有離心，今場唯有再靠老牌射手占美華迪領軍，打擅長的反擊戰。不過，若論數據，李城近5次跟紅魔交手，錄得3勝2和，包括上屆英超主場大勝4比2，今仗在王權球場亦不會輕易投降。領隊羅渣士賽前記招說：「我們正處不穩局面，但隨着轉會窗關閉將會改變。有些球員以為可以離隊，但其實不然。己隊有不少具質素球員，但如不團結也是徒然；當關窗後，一切可以安頓下來。」據報，球會準備簽下法甲蘭斯的比利時守將菲斯，代替科芬拿的位置。