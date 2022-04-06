烏克蘭局勢︱乙組球員暨鎮長之子　與父母遭行刑式殺害

國際職業球員聯會周二(5日)證實，烏克蘭乙組球員Oleksandr Sukhenko與父母在基輔以西的鄉鎮，遭到殺害。而Oleksandr Sukhenko的母親，原是該鎮的女鎮長，他們一家在3月24日時據報遭到俄軍綁架，在近日被發現他們一家共5人雙手反綁下被殺害，懷疑是被俄軍行刑。

Oleksandr Sukhenko所屬的乙組球隊Chaika證實他的死訊。這位25歲的中場球員，在為球隊上陣21場中取得3個入球，而他也是鎮長之子。Oleksandr與父母在莫季任鎮（Motyzhyn）居住，其母Olga Sukhenko正時該鎮鎮長。據外國消息指，他們一家原本被指在3月24日時，因為拒絕與入侵的俄軍合作而被帶走，當時報稱仍被綁架。不過，當烏克蘭軍方取回該鎮後，發現當中4人雙手反綁被殺，並半掩埋在俄軍陣地後的一處森林，而另外一人屍體被掉入井中。