烏克蘭局勢︱俄羅斯多名運動員被徵召　包括前國腳及滑冰好手

俄羅斯的局部動員令牽涉至當地的體壇，當地有多位有名運動員被徵召入伍，當中包括37歲前國腳的比耶列甸洛夫（Diniyar Bilyaletdinov）以及曾贏得歐洲花樣滑冰冠軍的阿里伊夫（Dmitry Aliev）。

在普京宣布局部動員後，俄羅斯國內陷入混亂，不少人離開俄羅斯以避免徵召。37歲的比耶列甸洛夫亦收到徵召令，這位效力過英超球會愛華頓的俄羅斯中場，其擔任教練的父親表示：「他不會逃跑的，不過買機票去哈薩克或土耳其，他將會去入伍，他不會走了的。」被徵召的足球員，還有48歲的Sergei Grishin，不過有關徵召令要他在當日早上9時報到，而他卻在下午1時才收到。

體育協會望為運動員解除徵召令

俄羅斯的單車協會會長亦證實，有3名運動員及1名教練收到徵召令，但協會希望可以協助4人取消。而俄羅斯花樣滑冰聯盟，亦有2名運動員被徵召，他們分別是只有22歲的阿里伊夫及23歲的Makar Ignatov。其中阿里伊夫在2020年贏過歐洲錦標賽的個人金牌，並在2018年出席過平昌奧運並獲得第7名的成績，據報協會亦希望可以申請取消徵召。俄羅斯的體育部就成立了一個總部協助國防部徵召。

相對俄羅斯，烏克蘭在開戰後有約2,000個職業運動員自願參軍。有逾百名運動員在戰爭以及轟炸中死亡，當中包括體育舞蹈運動員Daria Kurdel以及足球員的Sergei Balanchuk。