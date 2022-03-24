烏克蘭局勢︱俄羅斯足協挑機　申辦2028及2032歐國盃

外國傳媒之前一直指，英國與愛爾蘭將在沒有對手下奪得2028年的歐洲國家盃決賽周主辦權，不過這在周三(23日)出現變化，俄羅斯與土耳其分別宣布已向歐洲足協（UEFA）表達申辦的意願，而俄羅斯方面更是連續申請2028及2032，以表明申辦的決心。

縱使俄羅斯足協目前受到國際足協（FIFA）與歐洲足協的禁賽，並已被國際體育仲裁法庭駁回上訴，意味在未來一段時間，俄羅斯都不能參與歐洲國家盃及世界盃的比賽。不過俄羅斯足協在周三表示：「俄羅斯足協是準備申辦2028以及2032的歐國盃，這不是開玩笑，是真的。我們仍得繼續活着，所以我們仍然保持開放和做好準備，我們不會對UEFA及FIFA關上大門的。」

俄羅斯足協董事Rustem Saymanov表示：「我們曾舉辦過很多比賽並有很高水平，我承認這裡還有很多時間，事情還是會改變，我們會繼續研究一切可行性。」

土耳其亦表達意願

另外，土耳其足協亦確認已向UEFA提出申辦意願。而意大利就計劃申辦2032年的歐國盃。UEFA將會在下周三向有意申辦的地區開出條件，並在下月5日回覆是否仍有意申辦，而最終申辦計劃將在明年4月向UEFA提交，並於明年9月交由UEFA的執委會審議。