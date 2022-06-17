烏克蘭局勢︱俄足前隊長曾去信促普京停手　毋懼報復殺害或監禁

俄羅斯前國腳的丹尼索夫（Igor Denisov），早在俄羅斯初入侵烏克蘭之時，已批評有關的戰事是錯誤，而這位前國家隊隊長更是勇於表態，向總統普京（Vladimir Putin）發信，促請其停止戰事。不過在最近的一個訪問，他表示自己可能會遭到政權的殺害或是監禁，但還是會表達自己的想法。

38歲的丹尼索夫在2019年退役，曾54次代表俄羅斯國家隊上陣，並兩次為俄羅斯在世界盃上陣。他早前批評，俄羅斯入侵烏克蘭是災難以及恐怖。他最近接受一位俄羅斯體育記者的訪問時表示：「可能他們會因為我這些說話，將我送入監牢或是把我殺掉，但我還是要這樣說。」

曾去信普京反對入侵烏克蘭

4次為贏得俄羅斯聯賽的錦標，以及為辛尼特贏過歐洲足協盃冠軍，丹尼索夫在俄羅斯入侵初期，曾經去信普京表達反對入侵的意見：「我對此感到自豪，這大概是在3至4日之後。我甚至跟他（普京）說，如果你可以停止行動，我準備好在你面前下跪。」

丹尼索夫是少數願意站出來反對入侵，並且是仍然留在俄羅斯國內的精英運動員，早前另一位俄羅斯女子足球隊球員Nadya Karpova，本身是身處西班牙效力。而俄羅斯早前已通過法例，禁止國民以「戰爭」及「入侵」形容對烏克蘭的「特別軍事行動」，而在有關訪問片段也將有關內容的字眼消音。