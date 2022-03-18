烏克蘭局勢︱前烏國網球手促採更強硬措施對付俄運動員

俄羅斯入侵烏克蘭接近一個月，不少的烏克蘭運動員都轉職軍人守衞領土。其中烏克蘭的前網球手杜高普洛夫（Alexandr Dolgopolov）亦加入了義勇軍的工作，他在接受外國媒體訪問時呼籲，國際體壇應該作出更強硬的態度，包括禁止俄羅斯運動員參賽，因此他對國際網球組織僅要求俄羅斯及白俄羅斯選手以中立球員身份出賽不滿。

33歲的杜高普洛夫，世界排名最高上過第13，在去年出戰羅馬網球賽後退役，直到烏克蘭戰事開始，他就隨即加入軍人行列。他接受訪問時表示：「這是我的決定，沒有人可以阻止我決定了的事。我爸爸很傷心，在我們分別時很痛苦。他非常擔心，而且沒有人想我去到戰區。不過這就是現實，這是戰爭，我們可以如何？我肯定這裡我們沒有一個人想死或是想投入戰事，但這是我們的土地！」

他指：「我是寧願留在國外的，如果有甚麼事發生，我可以透過社交媒體上幫忙，因為我有很多來自世界各地的追隨者，可以分享我接觸到有關國內的事實。最初幾日我是覺得自己在國外比較有用，因為我不是軍人，我也不是準備第一時間戰鬥的人。不過之後的幾日，冷靜下來之後，開始理解到戰鬥中我們甚麼做得好，甚麼不夠好，於是我開始準備回去。」

「士兵要知為甚麼而戰」

之後他指：「我原本不懂得如何拿着武器，所以我找到一個練習的地方，幸運地那裡有前軍官，他教了我5到7日。現在我能活用武器，我可以射擊，雖然未夠完美，但肯定可以打得中人，即使遇見敵人，我也有信心。於是我啟程回去。」

杜高普洛夫指：「士兵要去戰鬥，但他們要知為甚麼而戰。如果所有人都離開國家，離開自己的家，將士兵留在空城之內，他們如何有動力戰鬥到最後？我想很重要的是，有知名度的人，要展示出烏克蘭人是支持軍隊，即使他們不能戰鬥，他們可以去籌錢、可以去媒體講說話、可以去買食物及醫療用品等，任何人都可以提供幫助。我想在這裡傳達一個訊息，我見到很多運動員，歌手，還有很多我國的知名人士都留下或是回來幫忙。」

「任何一個俄羅斯人都有責任去阻止」

最後，杜高普洛夫呼籲國際網球壇，禁止俄羅斯選手參賽：「那些網球員，你看他們的發言，是真的真的很小心。他們不是說『我們譴責我們的軍隊、我們的政府發動戰爭』，他們只是說『反對戰爭』。對我而言這些是不足夠。我覺得網球壇是軟弱和太中立，你看看足球壇做甚麼，他們禁止了所有他們的球隊，他們不能再比賽了。足球和很多運動都做了，而這是正確的事。顯然我明白網球手們沒有做錯，但站在戰爭中的無數受害者而言，任何一個俄羅斯人都有責任去阻止他們的總統。」

縱使好像梅韋迪夫（Daniil Medvedev）以及魯布列夫（Andrey Rublev）兩位球手早在開戰初期已提出反戰，但杜高普洛夫認為還是該禁止參賽：「我個人本身都認識他們，在我還是運動員時也與Daniil（梅韋迪夫）對賽，他們都是好人，不過不是冒犯他們，我認為俄羅斯是應該被禁止以任何形式參與任何運動以及文化。只是中立，拿走他們的旗幟，他們都知沒有任何改變。即使制裁已經開始了，就算破壞他們的經濟也不足以令他（普京）停下來。」