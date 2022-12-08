烏克蘭局勢︱國際奧委會主席：必須繼續制裁俄羅斯與白俄

國際奧委會（IOC）在瑞士洛桑的總部召開年度會議，主席巴赫（Thomas Bach）表示，會繼續對俄羅斯及白俄羅斯的運動制裁，但認為不應該讓運動員因此面對極大困境。

在俄羅斯於今年2月入侵烏克蘭後，IOC已要求所有體育總會禁止俄羅斯以及白俄羅斯的運動員、職員及團隊參與國際賽事。然而有聲音要求IOC放寬，巴赫就表示：「我們是體育組織，我們的使命是要團結所有因素，我們需要尋回道路去達成團結的使命，以及要避免被完全政治化或受政治利益所干預，因為這是社會上兩個不同的範疇。」

不過他指：「對俄羅斯以及白俄羅斯國家及政府的制裁是必須要繼續。這些制裁是因為違反了奧林匹克的停戰協定以及違反奧林匹克約章。」巴赫又透露，會議上沒有太多討論有關制裁的問題，但有用較多時間討論戰爭對運動員的影響。

溫布頓禁俄球手被罰款

另外，英國草地網球協會（The Lawn Tennis Association）被職業網球協會（ATP）罰款82萬英鎊（約779.6萬港元），原因是LTA今年禁止俄羅斯以及白俄羅斯的球手參與溫布頓網球賽，認為有關決定違反ATP的決定，LTA就表示對有關決定感到失望，並指ATP對烏克蘭缺乏同情「震驚」。