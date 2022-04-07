烏克蘭局勢︱持續被禁賽　俄國內球壇料未來7年蝕42億

國際足協（FIFA）就俄羅斯入侵烏克蘭之後，對俄羅斯作出禁賽的處分，而歐洲足協（UEFA）亦禁止俄羅斯的國家隊及球會參與旗下賽事，有俄羅斯傳媒就預計，有關的禁賽將令俄羅斯球壇在未來7年，損失至少5億歐元（約42.7億港元）。然而，歐洲足協將延遲決定是否把俄羅斯國家隊，排除在今夏舉行的女子歐洲國家盃。

在俄羅斯被禁止出席世界盃之後，國內球會亦被排除出歐洲球會級的賽事。在不能參與國際賽，球會也不能透過歐洲賽事獲得獎金之下，估計俄羅斯球壇在未來7年至少損失5億歐元，而有關的虧損更會隨禁令的時間延長而擴大。在缺乏資金增強實力，以及與外國球隊進行比賽之下，預計俄羅斯的足球實力將會因此而被削弱。

不過，美國傳媒ESPN報道，UEFA就有關將俄羅斯排除出今年在英格蘭舉行的女子歐洲國家盃，將不會在5月前作出決定。ESPN表示，有關的討論不在周四(7日)於瑞士舉行的歐洲足協委員會會議議程之中。報道指，UEFA亦未有就改由哪一支球隊代替俄羅斯女足作出決定。消息指，UEFA有關的討論將延至5月10日的會議議程。而今年的女子歐國盃，將於7月在英格蘭舉行，首場賽事於7月6日在奧脫福球場由英格蘭對奧地利。至於俄羅斯就被編入C組，同組對手有荷蘭、瑞典及瑞士。