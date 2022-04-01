烏克蘭局勢︱曼城收留烏國球員跟操至季尾

在俄羅斯入侵烏克蘭後，國際足協容許球員與俄羅斯及烏克蘭球會暫時中止合約，不過，還是有烏克蘭球員提前與球會解約。其中23歲的Andrii Kravchuk也是其中之一，他在曼城中場辛真高（Oleksandr Zinchenko）的協助下，獲准留在曼城跟操，直至季尾。

Andrii Kravchuk與辛真高曾一同效力烏克蘭球會的薩克達，在俄羅斯發動戰爭的時候，Andrii Kravchuk與俄羅斯球會莫斯科魚雷在土耳其進行集訓。而Andrii Kravchuk決定即時與球會解約，並投靠前隊友的辛真高。

擔心在烏國家人安危

Andrii Kravchuk表示：「要我在一個入侵我家鄉的國家比賽，我真的感到並不舒服。離隊是我唯一的選擇。如果我繼續留下來比賽，烏克蘭的人民是不會理解的。」Andrii Kravchuk的家人仍留在基輔，而他的兄弟也在軍隊戰鬥中「我每日都跟他說，我以你為傲，這不只是保護我們的家庭，而是整個國家以及人民。他仍然留下來戰鬥着。我真的很擔心，我加入了一些群組，我電話就每日都收到那些轟炸的警報。每次收到警報，我都感到焦慮。你只會想到家人可能會死。」

Andrii Kravchuk在舊隊友辛真高協助而來到曼城，辛真高表示：「我知道足球對他意義有多大，所以知道在這困難時期該如何幫到他。」雖然國際足協容許每支球隊，可以在轉會窗關閉後簽下最多2名來自俄羅斯及烏克蘭球會的外援球員，然而英超在上月才阻止了般尼簽入莫斯科斯巴達的巴西守將域陀摩西斯（Victor Moses）。故曼城沒有與Andrii Kravchuk註冊，他僅會留在隊內訓練，以保持體能及比賽狀態。