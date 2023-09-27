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體育
2023-09-27 12:22:08

烏克蘭局勢｜歐洲足協容許俄羅斯參與U17錦標　英格蘭表明會拒絕對賽

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歐洲足協相隔19個月後，解除部份俄羅斯的禁令。(資料圖片)

歐洲足協相隔19個月後，解除部份俄羅斯的禁令。(資料圖片)

歐洲足協（UEFA）周二（26日）宣布，將會容許俄羅斯的U17男子及女子代表隊，參加今年的歐洲足協U17賽事，這是俄羅斯入侵烏克蘭後，UEFA首次放寬制裁，容許俄羅斯參賽。英格蘭足總就表示反對有關決定，並表示會拒絕與俄羅斯對賽。

歐洲足協U17的賽事將在今年展開，並在明年進行決賽周。UEFA聲明表示：「足球不應該放棄傳遞和平和希望的訊息。」UEFA自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以後，就已經禁止俄羅斯包括各年齡級別梯隊及球會參與UEFA的比賽，包括歐聯、歐洲國家盃外圍賽及世界盃外圍賽等。

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歐洲足協會長施費連。(路透社)

歐洲足協會長施費連。(路透社)

施費連稱阻止參加青年賽屬歧視

歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）表示：「再次譴責俄羅斯發動不合法的戰爭。歐洲足協會繼續禁止俄羅斯的成年隊參賽，是對反暴力及侵略的承諾。歐洲足協會繼續這個立場至戰爭結束及回復和平。然而禁止兒童參與我們的比賽，我們不僅是未確認及維護他們全面發展的權利，而且還是對他們的歧視。在提供機會讓他們與其他歐洲的同儕比賽，是我們對下一代的美好未來以及更聰明、更有能力的投資。」

然而英格蘭足總率先表態反對，英格蘭聲明表示：「我們不支持恢復俄羅斯參與年齡組別比賽的立場，在我們的立場是，英格蘭隊不會與俄羅斯比賽。」歐洲足協U17的決賽周，男子組賽事會在塞浦路斯舉行，而女子組會在瑞典進行，預計有關決定仍可能遭其他國家阻撓。

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