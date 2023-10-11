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體育
2023-10-11 11:16:19

烏克蘭局勢｜歐洲足協放棄對俄羅斯U17鬆綁　因多國制裁難入境

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歐洲足協舉行會議。(路透社)

歐洲足協舉行會議。(路透社)

歐洲足協上月表示，將解除對俄羅斯國家隊的部份限制，容許U17的男女子隊參與歐洲賽事。然而歐洲足協在周二（10日）進行的大會上，決定放棄有關的計劃，原因是在技術上難以實行。

歐洲足協上月表示會放寬對俄羅斯青年組別的限制，解釋是因為成年人的行動不應懲罰在青年男女身上。然而歐洲足協的發言人表示：「沒有找到技術性可行的方式，讓俄羅斯隊伍參賽。」因此會議上已經抽起了有關的議程。在過去的兩個星期，多個國家表明反對，並有12隊表明拒絕與俄羅斯作賽，當中包括英格蘭、威爾斯及波蘭。

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歐洲足協公布兩屆歐洲國家盃的主辦國。(路透社) 英國與愛爾蘭主辦2028年歐洲國家盃。(路透社) 意大利與土耳其主辦2032年歐洲國家盃。(路透社)

歐洲足協之後指，在尋求為俄羅斯U17重新參賽的過程上，發現要解決物流等問題非常困難。英格蘭足總的代表表示：「如足總所述，我們在過去18個月的立場非常清晰，在戰爭期間，我們不會與俄羅斯在各年齡層進行比賽。我們的感受很強烈，在這立場我們是企硬的。」

歐洲足協確定兩屆歐國盃主辦國

對於歐洲足協最後撤回決定，烏克蘭足協就表示：「我們感謝歐洲的夥伴支持烏克蘭。俄羅斯足球仍然被孤立，這是他們應得的。」烏克蘭的足協第一副主席表示：「我們要明白，這不會是俄羅斯最後一次嘗試重返國際球壇的舉動。因此我們已經準備好，在有需要時，繼續為孤立俄羅斯聯邦而戰鬥。」

除了歐洲足協之外，國際足協早前亦表示會跟隨放寬對歐洲足協的限制。不過現在歐洲足協「縮沙」，未知會否同樣迫使國際足協改變立場。另外在歐洲足協的會議，確定英國及愛爾蘭聯合主辦2028年歐洲國家盃以及由意大利與土耳其聯合主辦2032年歐洲國家盃。

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