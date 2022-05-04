烏克蘭局勢︱美國務院指女籃球手遭錯誤羈留

美國女子籃球員Brittney Griner被俄羅斯當局扣留一事，美國國務院確認是俄羅斯方面的錯誤扣留，並由美國總統的人質特使接手案件。

Brittney Griner在今年2月，俄羅斯入侵烏克蘭前，被俄方指藏毒而在莫斯科機場被扣留。美國有線新聞網絡（CNN）在周二(3日)獲得美國國務院的回應，指案件已交由總統人質特使Roger Carstens接手處理。國務院表示，政府將透過外交渠道以確保在海外被錯誤拘留的美國人得到獲釋。

Brittney Griner的經理人表示：「Brittney已被扣留75日，而我們期望白宮可以做些甚麼將她帶回家。」白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）周二亦表明，Brittney Griner的案件已被列為錯誤拘留，並將由Roger Carstens與國務院協調。WNBA發言人周二認為，這是一個正面的發展，並且是為Brittney Griner可以回國踏出重要一步。

WNBA在周二表示，會在全部12個主場館懸掛起Brittney Griner的姓氏和她穿的42號球衣致敬，同時聯盟亦會繼續向她支薪。「在我們展開2022年球季，我們會通過比賽以及社區，讓Brittney在場上站在最前方。」