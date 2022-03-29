烏克蘭局勢︱遭歐洲無限期禁賽　俄足協擬轉投亞洲足協

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，俄羅斯遭到多個國際體育組織制裁，其中歐洲足協已無限期禁止俄羅斯參與旗下的賽事，球會亦無法參與歐洲球會級賽事。而俄羅斯足協，在這時萌生了一個大膽想法，加入亞洲足協。

對於國際球壇來說，各大洲的足協並不完全是按着地理位置劃分，正如地理屬大洋洲的澳洲加入亞洲足協、位於亞洲的以色列、哈薩克、格魯吉亞、土耳其、阿塞拜疆、塞浦路斯都加入歐洲足協、而在南美洲的蘇里南屬於加勒比海足協等，所以有大部分國土位於亞洲的俄羅斯，加入亞洲足協也並不為奇。在歐洲足協禁止俄羅斯參賽之下，俄羅斯選擇改投亞洲足協也可以理解。

簡察斯基：UEFA懲罰沒這麼嚴重

俄羅斯體育網站Championat，就訪問了俄國的球圈中人看法。前曼聯翼鋒的簡察斯基（Andrei Kanchelskis）表示：「亞洲足協？我可不知道這是否做得到。雖然這只是一個討論，不過我不認為歐洲足協的懲罰有這麼嚴重。雖然我們都想，以及希望，不過一切走向都有些不同。很明顯，俄羅斯的國家隊及球會都需要繼續向前，繼續比賽，無論情況是如何發展。如果亞洲足協真是俄羅斯的選項，那為何不試？我在亞洲工作過，在沙特阿拉伯比賽過。這對我來說是很有興趣去看看這樣的比賽。」

然而，俄羅斯目前亦被國際足協所禁賽，理論上亞洲足協也難以逆國際足協之意，故此這宗國際「重磅」轉會，其實很大程度只是一個「大膽想法」而已。