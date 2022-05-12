烏克蘭開戰後首場友賽　備戰世界盃外圍賽

因為俄羅斯入侵烏克蘭，令烏克蘭國內的體育活動暫停。在申請將對蘇格蘭的世界盃外圍賽延期後，烏克蘭國家足球隊，自去年11月後終於迎來首場友賽。

烏克蘭國家隊為備戰6月進行的世界盃外圍賽，早前在斯洛文尼亞進行集訓，並在周三(11日)與德甲的慕遜加柏進行友賽。比賽獲超過2萬球迷入場，並為戰火所影響的人民籌款，而賽事亦免費給予烏克蘭國籍人士入場。烏克蘭在友賽中，以2:1獲勝。

烏克蘭領隊柏查哥夫（Oleksandr Petrakov）賽後表示：「在第一場比賽，球隊沒有比賽半年，我沒有工作半年，我對這些球員沒有疑問，在目前來說他們做得很好。這裡還有很多的失誤，但我們會改正它。」被問到聽到烏克蘭國歌的感覺，他說：「氣氛非常好，誠實地告訴你，我眼中泛起淚光，全身雞皮疙瘩。很高興我們的國家團結一起，感謝所有前來支持的烏克蘭人，也感謝德國人，這氣氛一流。」

再被問到當球隊在比賽、入球之時，烏克蘭戰火仍然持續，每日還有人遇害時，柏查哥夫表示：「我想沒有人能感覺到。在一切發生之時，我就在基輔。當你坐在單位內，而且不知道那些導彈會在哪裡落下。我並不害怕，我夜裡留在家，我太太就留在防空洞。她受不了，這是很不安，我不想任何人去嘗試。」

稱會徵召退伍軍人

被問到會否列出一個退伍軍人名單將作徵召時，柏查哥夫表示將會在周四與教練團隊商討，列出一個徵召名單，同時會保留至少一個名額予退伍軍人。

烏克蘭原定在3月與蘇格蘭在世界盃外圍賽對壘，不過受戰火影響下，獲歐洲足協及國際足協延期，並延至6月1日進行，兩隊的勝方將與威爾斯爭奪最後一張歐洲區的世界盃入場券。而烏克蘭的下一場友賽，將會是下周二對意甲的安玻里。