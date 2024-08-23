烏拉圭球員南美自由盃後備上陣　突暈倒場中送院

在當地時間周四（22日）進行的南美自由盃16強賽事發生意外，由烏拉圭蒙特維多國民隊對巴西聖保羅的比賽，國民隊後備上陣的守將伊斯基亞度（Juan Izquierdo）在比賽末段突然暈倒，幸雙方及時召喚醫療人員入場治理，伊斯基亞度送院後情況穩定，需要接受觀察，球會指他比賽期間出現心律不正。

這場比賽是在巴西舉行，烏拉圭的國民隊首回合與聖保羅賽和0:0。之回合作客巴西，國民隊上半場先落後0:1。伊斯基亞度在半場入替隊友的高迪斯（Sebastian Coates），不過球隊之後再失一球。到比賽的84分鐘，伊斯基亞度在沒有與人接觸下，突然在中圈附近位置倒地。雙方球員都即時召喚醫療人員入場為伊斯基亞度急救。