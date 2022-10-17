熱刺創開季新高有憾 李察利臣恐世盃夢碎

雖然隊長箭頭哈利卡尼在上陣第400場熱刺比賽，攻入12碼打開缺口，帶領這支北倫敦球會最終以2比0氣走愛華頓，兼且創該會史上踢了頭10場英超取得最高分紀錄，但遺憾是今場倒戈的巴西鋒將李察利臣，戰至下半場早段弄傷小腿離場，除肯定無法在本周三作客曼聯的英超大戰出場，他在賽後接受訪問時忍不住流下男兒淚，擔心今次觸傷舊患，無緣出戰下月的世界盃。

作客的「拖肥」愛華頓今戰上半場有兩次具威脅攻門，可惜翼鋒迪馬雷格雷及中場安拿拿未能把握，下半場主隊熱刺強攻，更多得英格蘭一號門將比克福特在59分鐘犯錯接波甩手後，攔跌爭球的哈利卡尼輸極刑，令後者在第400場代表熱刺上陣比賽，寫下歷來首次連續5場英超有士哥佳績；而戰至86分鐘，中場賀積查治錦上添花，射成2比0完場。熱刺賽後以10戰23分穩踞聯賽三甲，更是自1963/64年球季後最強開局，而意大利籍領隊干地歷來鬥愛華頓的英超戰績，亦改寫成5勝2和兼0失球，「拖肥剋星」當之無愧。

卡尼之前歐聯鬥法蘭克福完場前曾射失12碼，他今場賽後說：「每當你上次射失12碼，下次就會變得非常重要；我以往跟佐敦(比克福特)經常一起練習，我感到今屆會面對很多英格蘭門將。高興能再添入球，現時比賽很多亦艱難，我們要盡快恢復過來，面對周三大戰(對曼聯)。」