熱刺練兵鬥韓職 干地大讚孫興民

英超勁旅熱刺，香港時間今晚7時將在首爾世界盃球場，跟韓職明星隊交手，作季前首場正式熱身賽；領隊干地在記招大讚孫興民為世界級球員，並高興他留在熱刺効力。記招識做的干地，在賽前下令作地獄式狂操球員，今戰看來必認真對待。 干地在周二賽前跟孫興民一同出席記招時說：「我們在談論其中一位世上最佳球員，很多人低估了他，辛尼(孫興民)有能力踢世上任何球隊。」他續說：「我隊及自己皆慶幸他留隊効力，他在操練中經常保持笑容、良好態度及全力以赴。」兩人並一同擺出孫興民招牌式的入球慶祝手勢，讓記者拍照。回說熱刺在周一的操練時，接受當地6,000名球迷入場參觀；縱然是公開操練，主帥干地卻並非只作公關騷，相反下令辣操。從現場片段可見，「孫仔」在完成訓練後，馬上疲累倒地；而哈利卡尼更加趴地狀似嘔吐，相當誇張。孫興民在記招回應表示，操練艱苦，但球隊士氣良好，季前操練對漫長的球季是很重要。

這支北倫敦球會今次點兵28名球員出征，一眾主力均有隨軍，就只得剛從巴塞隆拿借用的新兵基文迪朗格勒，因未能趕及辦妥證件；至於包括利古朗、哈利雲克斯、盧施素與尼當比利則被干地通知不在新季計劃之中，未有隨行；而新兵翼鋒比列錫雖有隨軍出征，但因新傷初愈，未有參與全程訓練，而古路施夫斯基則因操練後小腿受傷離場，預計今戰二人難望披甲。

韓職明星隊方面，大軍合共24人，包括前巴塞青訓雙星李昇祐、白昇浩及現時韓職前列射手、濟州聯的周敏圭均在名單之中。值得一提，韓職明星隊3年前曾在主場與祖雲達斯打和3比3，予人驚喜；現時就只有南韓國家隊門神趙賢祐仍在今次大軍。