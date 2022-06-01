爭上世盃歐區尾班車 烏克蘭先鬥蘇格蘭

6月足球焦點，先在世盃外圍賽歐洲區附加賽準決賽，由表現上位中的蘇格蘭迎戰為全國上下而戰的烏克蘭(02/06 02:45)，勝方將在數天後跟威爾斯碰頭，爭歐洲區決賽周最後一個出線席位。烏軍隊中星級球員辛真高說：「我應承所有烏克蘭人，我隊每一個人都會盡全力贏波，令他們感到自豪，或只是幾秒的笑容。」

賽事原定在今年3月舉行，因為烏克蘭受戰火蹂躪延遲上演。蘇格蘭領隊奇勒表示：「我高興烏克蘭能有出賽機會，己隊亦期待已久。」「格仔兵團」蘇格蘭自從2019年5月由奇勒領軍下，表現先挫後揚，在上屆歐國盃外圍賽，最終打入附加賽決賽，靠互射12碼打敗塞爾維亞入決賽周，而今屆世盃外圍賽亦以小組次名身份，打入附加賽先遇烏克蘭。般尼茅夫前鋒賴恩基士堤說：「我們有機會再次做到，希望周三取得好成績，之後用同一心態對付威爾斯。」

奇勒為本月賽事點兵28人，最大打擊當然是阿仙奴左閘、在國家隊成功打造成3中堅之一的基蘭泰亞尼，因上次國際賽期弄傷膝部，要起碼養傷至本月尾。奇勒在執教國家隊初期，重用傳統4人防線表現不濟，但由於擁有包括基蘭泰亞尼及利物浦的安德魯羅拔臣兩大左翼衛，國家隊之後改踢「3-4-2-1」陣式，球隊表現起飛，在對上6場世盃外圍賽全勝。在對上一仗「世盃外」打敗丹麥時「埋齋」的查阿當斯料將擔任箭頭，兩位後上攻擊球員料派約翰麥甘尼及賴恩基士堤出戰。

烏軍外流星級球員歸隊助陣

烏克蘭因戰爭原因，部分在國內球會効力的國腳，逾半年缺乏實戰狀態，但教練柏查哥夫早前安排球隊在斯洛文尼亞集訓，並曾在德國跟慕遜加柏友賽贏波，一眾高質外流球員，包括曼城翼衛辛真高、愛華頓翼衛邁高倫高、韋斯咸中場耶莫蘭高、阿特蘭大中場馬利路夫斯基及賓菲加射手耶梅卓克已全部歸隊。一度要求上戰場保衛國家，但因缺實戰經驗被拒的柏查哥夫說：「為國內球迷、軍隊及平民，我及球員們責任重大。」今場勝方將要在周日作客決戰威爾斯。