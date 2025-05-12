爭上英超｜升班附加賽 英冠錫菲聯「細」擋布城

以第6名躋身英冠升班附加賽的布里斯托城，上仗準決賽首回合主場輸經驗、輸實力下，慘吞錫菲聯3蛋；兩軍今晚深夜在次回合再度交鋒，佔地利的錫菲聯料會謀定後動，今場入球應不會多。(球賽編號FB1707，5月13日03:00開賽)

南部球會布里斯托城，自2015年升上英冠後，戰至今屆才以第6名身份，首次搭上升班附加賽尾班車，以博取球會史上首次升英超。球隊上仗強陣先迎第3名的錫菲聯，開局不落下風，包括中場積遜禮特曾遠射中楣；可惜上半場補時，主力中堅羅拔迪基爾禁區內魯莽拉跌對手鋒將，慘食「全餐」輸12碼兼被逐。球隊少踢1人下，下半場再失2球，慘吞三蛋，要初上英超似夢難圓，