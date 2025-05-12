爭上英超｜升班附加賽 英冠錫菲聯「細」擋布城

以第6名躋身英冠升班附加賽的布里斯托城，上仗準決賽首回合主場輸經驗、輸實力下，慘吞錫菲聯3蛋；兩軍今晚深夜在次回合再度交鋒，佔地利的錫菲聯料會謀定後動，今場入球應不會多。(球賽編號FB1707，5月13日03:00開賽)
南部球會布里斯托城，自2015年升上英冠後，戰至今屆才以第6名身份，首次搭上升班附加賽尾班車，以博取球會史上首次升英超。球隊上仗強陣先迎第3名的錫菲聯，開局不落下風，包括中場積遜禮特曾遠射中楣；可惜上半場補時，主力中堅羅拔迪基爾禁區內魯莽拉跌對手鋒將，慘食「全餐」輸12碼兼被逐。球隊少踢1人下，下半場再失2球，慘吞三蛋，要初上英超似夢難圓，
上季中途接手的布城主帥萬寧，賽後表示仍相信球隊，會繼續戰鬥，好好準備今夜一戰。球隊計全季聯賽作客23戰只錄得4勝，單計最後5戰聯賽作客不勝只入3球；34歲的老箭頭拿基韋爾斯對上6戰入球「食白果」，主力中堅今場停賽，不多利因素多，要簡單贏波復仇也不易。
相反錫菲聯近年游走英冠及英超，雖然今季未能以頭兩名直接升班，但積分拋離第4位的新特蘭多達14分，名副其實「超班三哥」。主帥韋達曾帶該隊上英超，再度接手一樣在今季交足功課；上仗變陣踢「4-4-2」改由威爾斯國腳基化摩亞拍泰尼斯甘保攻堅，即令對手中路防守造成極大困擾，不愧有料教頭。
錫菲聯入決賽形勢大利，部署傾向保守，以保精銳出戰溫布萊爭升班，箭頭或用後備兵湯馬士簡倫，今場先取「入球」細盤應穩。
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