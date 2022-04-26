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體育
2022-04-26 13:20:50

獅子山行山路線｜夜遊獅子山 日落下的望夫石

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行山路線 夜遊獅子山

獅子山下一片燈火通明，除了眼前的九龍民居，維港對岸的港島商業大廈五光十色。比日間更感受到這個城市的繁華熱鬧。

獅子山聳立在九龍及新界之間，登山的路線甚多，這次我們便由大圍出發，先一睹甚具歷史價值的望夫石，繼而再登獅子山。

夜遊獅子山路線：

紅梅谷燒烤場＞望夫石＞沙田坳＞獅子山頂＞回歸紀念亭＞獅子山郊野公園燒烤場＞黃大仙

夜遊獅子山

夜遊獅子山路線概要

難度：★★★☆☆

風景：★★★★☆

需時：約5小時（拍照連休息）

長度：約10公里

補給：恆益士多

裝備：行山鞋、充足糧水

交通：大圍東鐵站步行前往起

望夫石的由來

望夫石，記得小時候已經聽過它的淒美故事。相傳古代有一婦人每天手抱幼子，背着長子，風雨不改登山望海，盼望出洋謀生的丈夫早日歸來。一日登山時卻遇上突如其來的雷雨，三母子在雷電交加下消失於世上，取而代之的是一尊巨石，外形神似失蹤的母子三人。

這故事便一直流傳開去，除了具歷史價值外，這個由花崗岩風化而成的望夫石更被選為「香港最美岩石」，故這次我們便特意取紅梅谷登獅子山。這條路線登獅子山亦頗受歡迎，而路段亦鋪設良好，坡度不大，邊走邊聊很快便到達獅子山頂。

因為最近上山的人十分多，我們特意在下午4點多才出發，等到黃昏時才上山，並在望夫石看日落，然後登頂看獅子山夜景。山上的遊人都是朝我們的反方向走過，心裏不禁慶幸沒有太早上山

▼按圖看清沿途獅子山、望夫石風景、路線重點▼

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本文內容獲萬里機構授權轉載，文章題目由am730編輯所擬。

內容轉載自：《香港山峰50全攻略》

出版社：萬里機構

作者：蔡婷茵@ Hikipedia,李嘉怡@ Hikipedia

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