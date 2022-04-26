獅子山行山路線｜夜遊獅子山 日落下的望夫石

獅子山聳立在九龍及新界之間，登山的路線甚多，這次我們便由大圍出發，先一睹甚具歷史價值的望夫石，繼而再登獅子山。
夜遊獅子山路線：
紅梅谷燒烤場＞望夫石＞沙田坳＞獅子山頂＞回歸紀念亭＞獅子山郊野公園燒烤場＞黃大仙
望夫石的由來
望夫石，記得小時候已經聽過它的淒美故事。相傳古代有一婦人每天手抱幼子，背着長子，風雨不改登山望海，盼望出洋謀生的丈夫早日歸來。一日登山時卻遇上突如其來的雷雨，三母子在雷電交加下消失於世上，取而代之的是一尊巨石，外形神似失蹤的母子三人。
這故事便一直流傳開去，除了具歷史價值外，這個由花崗岩風化而成的望夫石更被選為「香港最美岩石」，故這次我們便特意取紅梅谷登獅子山。這條路線登獅子山亦頗受歡迎，而路段亦鋪設良好，坡度不大，邊走邊聊很快便到達獅子山頂。
因為最近上山的人十分多，我們特意在下午4點多才出發，等到黃昏時才上山，並在望夫石看日落，然後登頂看獅子山夜景。山上的遊人都是朝我們的反方向走過，心裏不禁慶幸沒有太早上山。
▼按圖看清沿途獅子山、望夫石風景、路線重點▼
本文內容獲萬里機構授權轉載，文章題目由am730編輯所擬。
內容轉載自：《香港山峰50全攻略》
出版社：萬里機構
作者：蔡婷茵@ Hikipedia,李嘉怡@ Hikipedia