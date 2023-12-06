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體育
2023-12-06 16:00:00

獅子山行山路線｜適合四季登頂 九龍獅子山下全景盡收眼底

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航拍獅子山

避開假日登山，減少對環境的影響。

前前後後，我倆走過獅子山不下5次。炎夏、秋涼、嚴冬時登上過；清晨、傍晚、入夜時登上過。無論哪個季節、哪個時段，每 次登獅子山都有其驚喜，可說是百登不厭。單在2020年，我們已是第3次登上獅子山。記得剛剛過去的3月，那時行山避疫成風，一些熱門的行山徑更人滿為患，見到長長的人龍排隊上山真的嚇怕我們。為了避開人潮，我們即興夜遊了一轉獅子山。那次是最寧靜的獅子山拜訪，途中只遇到疏落的行山人士，跟周末的人山人海比起來，真的有如身處平行時空。

獅子山攻頂路線：

天馬苑＞獅子山郊野公園燒烤場＞香港紀念亭＞獅子山頂（原路折返）

按圖即睇獅子山路線及沿途風景：

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關於山峰：獅子山（495米）

香港人對獅子山有一種情意結，這形狀像蹲伏的雄獅，其山高海拔495米，聳立在九龍及新界中央，甚有氣勢。獅子山地理位置方便，而且登頂可飽覽無敵港、九、新界景色；向南可俯瞰九龍全景和遠眺香港島，向北則盡覽新界沙田、吐露港，甚至大帽山、八仙嶺一帶之景。其風景之遼闊，令獅子山非常受周末山友歡迎

 

獅子山路線

當天天氣真的要給一個讚，晴空萬里， 港九市景一絕。全港最高的國際環球貿 易廣場（ICC）在棟棟摩天大廈中鶴立 雞群，十分搶眼。

獅子山攻頂感受

這條路線的前半段都是鋪設平整的石路，亦較為平緩，相對輕鬆。而到達回歸亭後，後面的部分被原始沙路取代，而且石級越來越大級，有些時候甚至要稍為以手輔助才行，走起來倍感吃力。將近峰頂部分，山徑愈見狹窄，旁邊便是懸崖峭壁，稍一不慎便掉下萬丈深淵，故我們亦分外留神。登上獅子頭，山徑 狹窄得只容許一人前進，我們先緩一緩氣，然後再繼續攻頂。只需走上十級樓 梯左右，我們便已站在獅子頭上，這裏裏聚集了不少遊人，幾乎每個大石都有 遊人佔領，或在拍照、或架起相機腳架攝影、或坐着欣賞開闊的美景

路線概要

難度：★★★☆☆

風景：★★★★★

需時：約3小時（拍照連 休息）

長度：約4公里

補給：無

裝備：行山鞋、充足糧水

交通：港鐵樂富站 A 出口步 行前往起點

獅子山路線 獅子山路線

本文內容獲萬里機構授權轉載，文章題目由am730編輯所擬。

內容轉載自：《香港山峰50全攻略》

出版社：萬里機構

作者：蔡婷茵@ Hikipedia,李嘉怡@ Hikipedia

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