獲中國球迷過數「打賞」 新加坡門神捐6萬元給孤兒院

新加坡國家足球隊守門員辛尼（Hassan Sunny）上月「間接」幫助中國足球隊晉級世界盃亞洲區外圍賽第三圈(18強賽)在中國爆紅，獲得大批中國球迷以支付寶「過數」打賞。辛尼周二（7月2日）從中國球迷收到的打賞中，撥出1萬新元（約5.8萬元港幣）予新加坡一間孤兒院。

新加坡莫罕默迪亞福利院（Muhammadiyah Welfare Home）周二在Facebook上傳圖片，辛尼將一張1萬新元的支票遞給機構負責人，又探訪孤兒院的孩子。莫罕默迪亞福利院是一間兒童之家，為10歲至19歲的男孩提供庇護所和住宿照顧。該機構表示：「辛尼對福利院並不陌生，捐款將用於我們即將於今年晚些時候舉行的慈善節。」

辛尼6月在世界盃外圍賽中，因擋出了泰國隊的11次射門，阻止泰國隊以更大比分獲勝，讓中國隊間接憑交手紀錄優勢晉級18強賽，被中國球迷視為「救世主」。大批中國球迷光顧辛尼在新加坡經營的椰漿飯攤位，更有人公開其攤位收款二維碼，以支付寶「過數」當作打賞。辛尼早前曾呼籲中國球迷不要再「越洋過數」，以免陷入騙局，

辛尼至今未有披露收到的金額數目，針對網上流傳他在一天內就收到580萬新元（約3,339萬港元）的打賞，辛尼此前受訪時笑說：「如果我收到這筆龐大的數目，我就不用在這裡訓練了。這是不可能的，尤其是在新加坡，甚麼都是白紙黑字的。」至於如何處理這筆錢，他毫不猶豫地說：「當然是捐出去。當你收到一筆不屬於你的錢，你必須將它捐出去。」