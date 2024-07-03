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體育
2024-07-03 15:04:04

獲中國球迷過數「打賞」 新加坡門神捐6萬元給孤兒院

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辛尼周二（7月2日）從中國球迷收到的打賞中，撥出1萬新元（約5.8萬元港幣）予新加坡一間孤兒院。

辛尼周二（7月2日）從中國球迷收到的打賞中，撥出1萬新元（約5.8萬元港幣）予新加坡一間孤兒院。

新加坡國家足球隊守門員辛尼（Hassan Sunny）上月「間接」幫助中國足球隊晉級世界盃亞洲區外圍賽第三圈(18強賽)在中國爆紅，獲得大批中國球迷以支付寶「過數」打賞。辛尼周二（7月2日）從中國球迷收到的打賞中，撥出1萬新元（約5.8萬元港幣）予新加坡一間孤兒院。

辛尼周二（7月2日）從中國球迷收到的打賞中，撥出1萬新元（約5.8萬元港幣）予新加坡一間孤兒院。 辛尼周二（7月2日）從中國球迷收到的打賞中，撥出1萬新元（約5.8萬元港幣）予新加坡一間孤兒院。 辛尼周二（7月2日）從中國球迷收到的打賞中，撥出1萬新元（約5.8萬元港幣）予新加坡一間孤兒院。 。泰國今仗雖然猛攻新加坡，惟新加坡門將辛尼(Hassan Sunny)全場共有11次撲救令泰國未能大捷，成為國足晉級的間接功臣，國內球迷賽後力捧這位40歲高齡門神為「國足英雄」。 。泰國今仗雖然猛攻新加坡，惟新加坡門將辛尼(Hassan Sunny)全場共有11次撲救令泰國未能大捷，成為國足晉級的間接功臣，國內球迷賽後力捧這位40歲高齡門神為「國足英雄」。 2021年，辛尼與家人開設了一家賣椰漿飯的攤作為副業，在美食網站上還有他在攤位親自做飯的照片。 大批中國球迷光顧新加坡門將辛尼在新加坡經營的椰漿飯攤位，更有人公開其攤位收款二維碼，以支付寶「過數」當作打賞。不過辛尼表示，網上出現假二維碼騙財，呼籲大家停止轉賬，又表示會把所有款項捐出去。 不過辛尼表示，網上出現假二維碼騙財，呼籲大家停止轉賬，又表示會把所有款項捐出去。 2021年，辛尼與家人開設了一家賣椰漿飯的攤作為副業，在美食網站上還有他在攤位親自做飯的照片。 辛尼的隊友們也注意到辛尼被「追捧」，他們錄製了一段影片，辛尼面對鏡頭，用中文說道：「謝謝，China！」

新加坡莫罕默迪亞福利院（Muhammadiyah Welfare Home）周二在Facebook上傳圖片，辛尼將一張1萬新元的支票遞給機構負責人，又探訪孤兒院的孩子。莫罕默迪亞福利院是一間兒童之家，為10歲至19歲的男孩提供庇護所和住宿照顧。該機構表示：「辛尼對福利院並不陌生，捐款將用於我們即將於今年晚些時候舉行的慈善節。」

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辛尼6月在世界盃外圍賽中，因擋出了泰國隊的11次射門，阻止泰國隊以更大比分獲勝，讓中國隊間接憑交手紀錄優勢晉級18強賽，被中國球迷視為「救世主」。大批中國球迷光顧辛尼在新加坡經營的椰漿飯攤位，更有人公開其攤位收款二維碼，以支付寶「過數」當作打賞。辛尼早前曾呼籲中國球迷不要再「越洋過數」，以免陷入騙局，

辛尼至今未有披露收到的金額數目，針對網上流傳他在一天內就收到580萬新元（約3,339萬港元）的打賞，辛尼此前受訪時笑說：「如果我收到這筆龐大的數目，我就不用在這裡訓練了。這是不可能的，尤其是在新加坡，甚麼都是白紙黑字的。」至於如何處理這筆錢，他毫不猶豫地說：「當然是捐出去。當你收到一筆不屬於你的錢，你必須將它捐出去。」

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