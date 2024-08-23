王楚欽奧運摘兩金仍捱轟　認未能適應乒乓球賽事車輪戰

世界排名第一的乒乓球球選手王楚欽在巴黎奧運摘得混雙金牌，受訪時奪冠球拍遭攝影師意外踩斷，隔天他出戰男子單打賽事爆冷止步32強。近日，他在接受採訪時表示輸球原因與球拍無關，網友對此反應不一。

據《鳳凰網體育》22日報道，王楚欽受訪時表示，這次奧運最大的遺憾是沒能適應兼顧三項（混雙、男單和男子乒乓球團體賽中的雙打），未來希望能穩定提升。他表示輸單打跟賽程、體能、疲勞情況有關，並不是因為球拍。

單打出局跟球拍無關

王楚欽說：「頭一天打完（混雙決賽），興奮劑測完就已經六點半了，然後回奧運村的時間路程又一個小時，再加上吃飯、開會、看錄像、治療，第二天早上6:00就要起來，其實並沒有太多休息的時間。」