王楚欽奧運摘兩金仍捱轟　認未能適應乒乓球賽事車輪戰

世界排名第一的乒乓球球選手王楚欽在巴黎奧運摘得混雙金牌，受訪時奪冠球拍遭攝影師意外踩斷，隔天他出戰男子單打賽事爆冷止步32強。近日，他在接受採訪時表示輸球原因與球拍無關，網友對此反應不一。
據《鳳凰網體育》22日報道，王楚欽受訪時表示，這次奧運最大的遺憾是沒能適應兼顧三項（混雙、男單和男子乒乓球團體賽中的雙打），未來希望能穩定提升。他表示輸單打跟賽程、體能、疲勞情況有關，並不是因為球拍。
單打出局跟球拍無關
王楚欽說：「頭一天打完（混雙決賽），興奮劑測完就已經六點半了，然後回奧運村的時間路程又一個小時，再加上吃飯、開會、看錄像、治療，第二天早上6:00就要起來，其實並沒有太多休息的時間。」
「我覺得最大的遺憾，還是自己沒有適應得了奧運會三項的這個量，哪怕自己打了兩年的三項，在打完混雙、單打又打了一場削球，自己身體上的反應和疼痛，包括精神上的疲勞完全超乎了自己的想像，我覺得最多的遺憾就是這一點吧。這都是自己打出來的，並不是別人所說的因為球板甚麼的，我覺得這就是老天給你的下一個周期的目標。」
網民：承認技術欠缺不丟臉
對此，許多內地網民表示體諒：「巴黎奧運收穫兩枚金牌，你已經做得很好了！」「巴黎周期辛苦啦，新的周期請健康快樂地多為自己打球！」
不過，也有一些內地網民認為王楚欽是在給自己找藉口：「同是世界排名第一，同是身兼三項，莎莎（孫穎莎）辛苦了！」；「他但凡說一句自己的實力還有待提升，接下來會繼續努力，這次的拉垮表現給隊友和團隊帶來很大的壓力，都沒有這麼多人會噴他，就沒見過哪個奧運輸的那麼慘的還在找理由的，真是活久見。」；「承認自己技術欠缺沒甚麼丟臉的，好好努力，加油！」
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