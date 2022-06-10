王牌雙箭頭回歸 法國襲奧地利求開齋

歐國聯開局兩仗不勝的「高盧雄雞」法國，周五香港時間深夜(11/06 02:45)將在A1組出戰奧地利，預計兩大超強射手賓施馬及基利安麥巴比，將齊齊復出，誓復求開齋；對手奧國新帥蘭歷克不欲主場連敗，亦必點精兵迎敵。

法國在今屆歐國聯試陣味濃，首戰踢「3-5-2」陣式，反輸丹麥1比2；次仗大輪換兼改踢「4-4-2」，被克羅地亞逼和。主帥迪甘斯上仗大膽派出不少不足10頂國家隊喼帽的年輕球員，包括穆沙戴亞比、古安杜斯、尼干古及威廉沙列巴，他賽後指球隊本可拉開比數，又稱：「這是己隊備戰世盃的機會，並盡量作出不同嘗試，在歐國聯盡我們所能。」上兩仗表現最令人失望球員，仍是狀態長陷低谷的前鋒基沙文；上仗後備入替賓耶達，亦錯失一次絕佳入球機會，且看迪甘斯會否再予機會。

相反歐國聯首戰為法國先開紀錄的王牌前鋒賓施馬，以及同場因撞傷退下火線的基利安麥巴比，上仗被收起，今場有望跟一號門將洛里斯、守將盧卡斯靴南迪斯及中場京士利高文重返正選陣容，以法國深厚實力，作客已保持近3年不敗，而近4次作客更錄得3勝，包括曾挫歐洲強敵比利時及西班牙，今場強陣出擊，有力打開勝門。