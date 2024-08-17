王齊麟奧運奪金後被翻負心舊帳　經理人：人家私事關你屁事

中華台北隊羽毛球好手王齊麟與拍擋李洋，在本屆巴黎奧運中，成功拿下金牌二連霸；然而人紅是非多，他日前因女友陳詩媛（十元）進入管制區接機，接着又被網友揭發疑似開車時使用手機，引發爭議。甚至有網友在Dcard討論他過去的情史，影射他是負心漢。對此，經理人吳宜倫發文反擊：「別把奧運英雄又打入地獄了」。

「絕對沒有這件事」

王齊麟的經理人吳宜倫15日在記者會受訪時，強調近日王齊麟被爆過去未經證實的私生活故事「絕對沒有這件事」，也呼籲大眾「別把奧運英雄又打入地獄了」。