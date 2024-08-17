王齊麟奧運奪金後被翻負心舊帳　經理人：人家私事關你屁事

中華台北隊羽毛球好手王齊麟與拍擋李洋，在本屆巴黎奧運中，成功拿下金牌二連霸；然而人紅是非多，他日前因女友陳詩媛（十元）進入管制區接機，接着又被網友揭發疑似開車時使用手機，引發爭議。甚至有網友在Dcard討論他過去的情史，影射他是負心漢。對此，經理人吳宜倫發文反擊：「別把奧運英雄又打入地獄了」。
「絕對沒有這件事」
王齊麟的經理人吳宜倫15日在記者會受訪時，強調近日王齊麟被爆過去未經證實的私生活故事「絕對沒有這件事」，也呼籲大眾「別把奧運英雄又打入地獄了」。
當晚吳宜倫再發長文，有感而發表示：「終於明白為何酸民或鍵盤手可以如此猖狂，因為有些媒體會跟著網路輿論聞風起舞。」吳宜倫稱奧運結束後，大家也開始關注這些奧運英雄的私生活，包括選手的家人、女友陸續被起底，成為大家茶餘飯後的話題。
王齊麟：不好的地方去做改進
吳宜倫直言：「他們紅了，是公眾人物了，本來就會被放大檢視，但不要忘了，他們是多麼努力才有今天，才讓大家認識他們是誰！」盼大家能延續對奧運的熱血，給予所有運動員更多的支持與鼓勵，「請好好愛惜他們，讓金牌能繼續閃閃發亮。」最後於文末直言近日被問到有關選手的問題，都很想直接回：「人家的私生活是關你屁事喔！」吳宜倫並附上一個翻白眼的表情符號，沒想到此番言論卻被網友認為是「提油救火」，又再度惹議。
王齊麟對於近日爭議事件則表示：「自己的言行上還是要多注意，好的地方繼續維持，不好的地方去做改進。」但並未針對在Dcard遭網友影射曾當「負心漢」的文章做回應。
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