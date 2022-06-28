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體育
2022-06-28 12:14:18

現代五項傳以障礙賽代替馬術

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日本傳媒稱，電視節目《極限體能王》的障礙賽將成為現代五項新項目。(《極限體能王》Twitter圖片)

日本傳媒稱，電視節目《極限體能王》的障礙賽將成為現代五項新項目。(《極限體能王》Twitter圖片)

去年東京奧運的現代五項賽事，因為有選手的馬匹未能完成比賽，以及被教練指涉虐待動物一事，令國際現代五項聯會（UIPM）決定將馬術從比賽中移除，並尋找新的比賽項目代替。日本傳媒周一(27日)報道，指UIPM向日本TBS電視台作出邀請，希望他們協助使用電視台節目《極限體能王》的設施作比賽。

現代五項在奧運已有逾百年的歷史，當中比賽的日程和方式雖然有轉變，但項目一直維持劍擊、游泳、馬術、射擊以及越野跑。不過比賽在新時代的爭議下，需要作出調整以符合要求。故UIPM在5月2日的大會就研究，將障礙賽取代馬術作為新項目，以準備在2024年的巴黎奧運亮相。UIPM之後聯絡舉辦有關國際賽事的World Obstacle，在6月27及28日兩日，舉辦一個測試賽，同時亦聯絡日本的TBS電視台提供協助。

電視台期望登大舞台

在有關的賽事，採用了電視台節目的其中兩個障礙種類，並邀請現代五項的運動員嘗試，在第一日測試後，第二日進行比賽。UIPM希望藉此遊說國際奧委會的接納，以讓現代五項可以繼續留在奧運會。日本TBS電視台的節目製作人就表示，有關的節目在1997年開始拍攝，現在成為世界上受歡迎的節目，並且可能登上更大的舞台，對此感到非常興奮，並期待這成為現代五項的其中一個項目。《極限體能王》在全球160多個國家及地區播放，而當中有20多個國家亦有進行自己版本的節目。

日本電視台的競技節目有機會成為奧運其中一個項目。(《極限體能王》Twitter圖片)

日本電視台的競技節目有機會成為奧運其中一個項目。(《極限體能王》Twitter圖片)

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