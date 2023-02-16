球員遭球迷入場施襲後還手領紅牌　哥倫比亞一場聯賽被迫腰斬

哥倫比亞周日（12日）舉行的一場甲組聯賽，由當地勁旅米倫拿列奧作客杜利馬的比賽，在比賽賽前有球迷闖入球場，並對米倫拿列奧的球員Daniel Catano作出攻勢，Daniel Catano之後追回該球迷反擊，卻被球證以紅牌驅逐。米倫拿列奧之後以安全問題拒絕繼續比賽，而涉案球迷據報一度被扣留在警署，並被禁止入場3年。

由杜利馬對米倫拿列奧的這場聯賽，正當米倫拿列奧球員準備好開賽時，突然一名球迷從看台衝出，並雙手襲擊Daniel Catano的頭，Daniel Catano反應過來之後，就立即追上球迷，並同樣雙手向他回擊。雖然在場的保安之後將Daniel Catano與球迷分開，而Daniel Catano也很快冷靜下來，不過在場的球證就對Daniel Catano出示紅牌。而比賽最終未有展開，原因是米倫拿列奧以球場無法確保球員安全，而拒絕繼續比賽。