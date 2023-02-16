球員遭球迷入場施襲後還手領紅牌　哥倫比亞一場聯賽被迫腰斬

哥倫比亞周日（12日）舉行的一場甲組聯賽，由當地勁旅米倫拿列奧作客杜利馬的比賽，在比賽賽前有球迷闖入球場，並對米倫拿列奧的球員Daniel Catano作出攻勢，Daniel Catano之後追回該球迷反擊，卻被球證以紅牌驅逐。米倫拿列奧之後以安全問題拒絕繼續比賽，而涉案球迷據報一度被扣留在警署，並被禁止入場3年。
由杜利馬對米倫拿列奧的這場聯賽，正當米倫拿列奧球員準備好開賽時，突然一名球迷從看台衝出，並雙手襲擊Daniel Catano的頭，Daniel Catano反應過來之後，就立即追上球迷，並同樣雙手向他回擊。雖然在場的保安之後將Daniel Catano與球迷分開，而Daniel Catano也很快冷靜下來，不過在場的球證就對Daniel Catano出示紅牌。而比賽最終未有展開，原因是米倫拿列奧以球場無法確保球員安全，而拒絕繼續比賽。
球迷拍片道歉
米倫拿列奧事後亦發表聲明重申，球員及職員的安全是優先的考慮，因此已向賽會及警方多次重申有關立場而拒絕繼續作賽。賽會方面在周一（13日）亦回應指，對暴力是零容忍，並會透過聽取雙方的報告再作處分。
涉事的球迷Alejandro Montenegro事後有傳被警方拘留，之後他在網上拍片就自行為道歉，然而他仍指控是因為Daniel Catano對杜利馬的球迷作出挑釁，才令他走入球場。網上就聲稱被罰款扣薪20個月，同時被杜利馬禁止進入球場3年。
This is Alejandro Montenegro, Tolima's fan who invaded the pitch. He published his apology; however, he blamed Daniel Cataño for provocation towards Tolima's fans.— BabaGol (@BabaGol_) February 14, 2023
He was fined 20 minimum wages
He is forbidden from entering Tolima's matches for three yearspic.twitter.com/cYQCOupHod https://t.co/nTwzshQKyj