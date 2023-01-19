球王大戰｜C朗迎戰美斯尼馬麥巴比 一票值2千萬港元

年初轉戰沙特阿拉伯的基斯坦奴朗拿度(C朗)，周四香港時間深夜(20/01 01:00)，將領軍沙特明星隊，迎戰由美斯帶領的巴黎聖日耳門(PSG)。兩大球王難得再次相遇，當地一票難求；官方周二公布，一張慈善門票經拍賣後，以260萬美元(逾2,000萬港元)售出，而C朗據報將會起碼上陣45分鐘。
這場由沙特聯賽兩大球會、C朗效力的艾納沙及希拉爾組成的明星隊，迎戰由美斯、基利安麥巴比及尼馬三大天王的法國班霸PSG；不但是37歲的C朗跟艾納沙簽下天價合約後，首度在當地亮相的比賽；更或許是最後一次、再跟35歲的阿根廷球王美斯同場交手。二人對上一次是2020年歐聯分組賽碰頭，當時C朗帶領的祖雲達斯，以3比0大勝美斯領軍的巴塞隆拿。
美斯再遇阿根廷殺手艾杜沙利
當地早前收到超過200萬份申請搶飛，今場勢坐爆68,000個座位的法赫德國王國際球場。近日官方拍賣一張慈善門票，屆時可跟球員合照及直達兩隊更衣室，結果以底價10倍的260萬美元，由沙特一位地產大亨投得。據報出任明星隊隊長的C朗，會在半場向球迷送出3件親筆簽名的艾納沙波衫；該隊陣中還擁有希拉爾射手、世盃分組賽攻入阿根廷反勝一球的射手沙林艾杜沙利。PSG大軍在周三飛抵多哈操練，翌日才轉沙特出場，據報可得到1,070萬美元的出場費。