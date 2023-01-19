球王大戰｜C朗迎戰美斯尼馬麥巴比 一票值2千萬港元

年初轉戰沙特阿拉伯的基斯坦奴朗拿度(C朗)，周四香港時間深夜(20/01 01:00)，將領軍沙特明星隊，迎戰由美斯帶領的巴黎聖日耳門(PSG)。兩大球王難得再次相遇，當地一票難求；官方周二公布，一張慈善門票經拍賣後，以260萬美元(逾2,000萬港元)售出，而C朗據報將會起碼上陣45分鐘。

這場由沙特聯賽兩大球會、C朗效力的艾納沙及希拉爾組成的明星隊，迎戰由美斯、基利安麥巴比及尼馬三大天王的法國班霸PSG；不但是37歲的C朗跟艾納沙簽下天價合約後，首度在當地亮相的比賽；更或許是最後一次、再跟35歲的阿根廷球王美斯同場交手。二人對上一次是2020年歐聯分組賽碰頭，當時C朗帶領的祖雲達斯，以3比0大勝美斯領軍的巴塞隆拿。

