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體育
2022-12-26 16:06:58

球王女兒展示一家人醫院度聖誕　影片顯示最新病情

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仍然留醫的球王比利，家人透露社交媒體展示狀況。(路透社)

仍然留醫的球王比利，家人透露社交媒體展示狀況。(路透社)

3屆世界盃冠軍的球王比利（Pele），目前仍在巴西的醫院內留醫，而其家人一直在病榻中照料。其女兒在周日（25日）就發放一家人在醫院內與比利共度聖誕的相片。

82歲的比利，早前有指其病情惡化，家人已在身邊照顧。其女兒Kely Nascimento上星期在Instagram放上比利在病床上與家人相擁的相片。而Kely Nascimento周日亦發放了比利一家人在醫院內的合照，不過比利就不在當中。

Kely Nascimento周日表示，慶幸能獲醫院批准一家人在醫院內與比利共處，又指照顧比利的醫生很能幹及親切。而她指「即使在悲傷中，也只能感恩」，又指「希望能多和他一起一晚」。故有指比利的狀況已不太好。至於從Twitter的影片見到，家人雖然向比利播放影片，但似乎比利已不能說話。

比利女兒上載一家合照。(Instagram圖片) 比利女兒上載醫院內的相片。(Instagram圖片)
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