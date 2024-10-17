球王際遇大不同 C朗食白果 美斯中三元

球王際遇大不同！國際賽期尾聲，仍在國際賽馳騁的兩大老球王，剛戰的際遇迵異，首先基斯坦奴朗拿度(C朗)領軍葡萄牙，在歐國聯作客蘇格蘭時屢攻不入，第200次為國正選上陣，掃興而回。相反美斯領軍阿根廷，在南美世盃外迎戰玻利維亞，由「頭好到尾」交出3入球2助攻，大炒對手6比0。

挾歐國聯3戰全勝作客蘇格蘭的葡萄牙，加上是C朗第200次代表國家隊正選上陣，饒具意義；可惜球隊全場14次射門只得3次中框，包括C朗頭頂腳踢皆不入，最終對方的41歲門將格力哥頓成為和波英雄，踢成0比0。葡萄牙目前在A1組4戰10分排榜首，領先第3位的波蘭6分，在尚餘兩場歐國聯下，已穩入8強。

主帥羅拔圖馬天尼斯對和波不滿意，並說：「我們在對方後場的決定，缺少一點魔法及新衝擊。當然要讚賞一下蘇格蘭，他們有很多球員企在門前防守，對方門將亦作出精彩撲救。」當被問及今場對屢攻不入、表情顯得不耐煩的39歲C朗，應否繼續在餘下比賽出場等人選問題，馬帥似迴避說：「國家隊大門常開，我們談及是一大班球員。這是一個延續性及同步的問題，現在是先談下場返波圖主場，跟球迷慶祝出線。」