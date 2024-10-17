球王際遇大不同 C朗食白果 美斯中三元

球王際遇大不同！國際賽期尾聲，仍在國際賽馳騁的兩大老球王，剛戰的際遇迵異，首先基斯坦奴朗拿度(C朗)領軍葡萄牙，在歐國聯作客蘇格蘭時屢攻不入，第200次為國正選上陣，掃興而回。相反美斯領軍阿根廷，在南美世盃外迎戰玻利維亞，由「頭好到尾」交出3入球2助攻，大炒對手6比0。
挾歐國聯3戰全勝作客蘇格蘭的葡萄牙，加上是C朗第200次代表國家隊正選上陣，饒具意義；可惜球隊全場14次射門只得3次中框，包括C朗頭頂腳踢皆不入，最終對方的41歲門將格力哥頓成為和波英雄，踢成0比0。葡萄牙目前在A1組4戰10分排榜首，領先第3位的波蘭6分，在尚餘兩場歐國聯下，已穩入8強。
主帥羅拔圖馬天尼斯對和波不滿意，並說：「我們在對方後場的決定，缺少一點魔法及新衝擊。當然要讚賞一下蘇格蘭，他們有很多球員企在門前防守，對方門將亦作出精彩撲救。」當被問及今場對屢攻不入、表情顯得不耐煩的39歲C朗，應否繼續在餘下比賽出場等人選問題，馬帥似迴避說：「國家隊大門常開，我們談及是一大班球員。這是一個延續性及同步的問題，現在是先談下場返波圖主場，跟球迷慶祝出線。」
美斯助阿根廷大勝
C朗運滯，美斯卻神采飛揚。這位阿根廷球王相隔334天，再次重返主場出戰，以全場交出「3+2」的霸氣，率球隊6比0大勝玻利維亞，終止對手3連勝走勢之餘；這支上屆世盃盟主暫以10戰22分續居榜首，令一眾在布宜諾斯艾斯主場的球迷，歡欣雀躍。
美斯是自2011年的烏拉圭射手、他現時球會隊友蘇亞雷斯後，首位在世盃外南美區的一場球賽中，參與4個入球或以上的球員，他賽後說：「來到這裡比賽，得到球迷的熱愛實在太好；當他們高喊我的名字，令我感到激動。我們熱愛在阿根廷比賽，並高興贏波。」回勇的美斯，將以強勢返回效力的美職球隊國際邁亞密，向季後賽進發。