球王｜膺FIFA年度最佳 美斯：超棒的一年

球王美斯，在周一晚於巴黎舉行的國際足協(FIFA)年度頒獎禮(The Best FIFA Football Awards)，以大熱姿態榮膺最佳男子球員；他在世盃決賽對手兼球會隊友基利安麥巴比，得第2，不過在這位阿根廷球王的心水選擇中，麥巴比只排第3位。
選舉來自4大票源各佔25%，包括球迷、國家隊隊長、教練及300名記者所組成。美斯選擇順序是尼馬、賓施馬及麥巴比；而當選年度最佳教練的阿根廷史卡朗尼，心水是美斯、祖利安艾華利斯及莫迪歷。美斯的宿敵基斯坦奴朗拿奴(C朗)0分，而且不列葡萄牙隊長，由中堅比比投票；後者亦沒有選美斯，頭3位心水是麥巴比、莫迪歷及賓斯馬。
美斯：沒有我的隊友，我不會站在這裡
35歲的美斯在2022年為阿根廷封王世盃圓夢，連同為巴黎聖日耳門出賽共49場入27球；繼2019年再奪殊榮後的他說：「真是太美妙，超棒的一年，能奪此奬深感榮幸；沒有我的隊友，我不會站在這裡。」「我達成期待已久的夢想，很少人能做到，我幸運做得到。」他的國家隊友、門將達米安馬天尼斯則奪最佳門將；而巴塞隆拿的佩達拉絲，則成為年度最佳女子球員。
最佳男子11人陣容包括：
泰拔高圖爾斯(門將)、阿舒拉夫(後衛)、華基爾雲迪積克(後衛)、祖奧簡些路(後衛)；卡斯米路(中場)、奇雲迪布尼(中場)、莫迪歷(中場)；賓施馬(前鋒)、艾寧夏蘭特(前鋒)、基利安麥巴比(前鋒)、美斯(前鋒)。
FIFA年度得分結果(只列前10)
- 美斯 52分
- 基利安麥巴比 44分
- 賓施馬 34分
- 莫迪歷 28分
- 艾寧夏蘭特 24分
- 沙迪奧文尼 19分
- 祖利安艾華利斯 17分
- 阿舒拉夫 15分
- 尼馬 13分
- 雲尼斯奧斯祖利亞 10分
- 奇雲迪布尼 10分