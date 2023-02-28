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體育
2023-02-28 16:51:44

球王｜膺FIFA年度最佳 美斯：超棒的一年

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美斯膺FIFA年度最佳男子球員

美斯膺FIFA年度最佳男子球員。

球王美斯，在周一晚於巴黎舉行的國際足協(FIFA)年度頒獎禮(The Best FIFA Football Awards)，以大熱姿態榮膺最佳男子球員；他在世盃決賽對手兼球會隊友基利安麥巴比，得第2，不過在這位阿根廷球王的心水選擇中，麥巴比只排第3位。

選舉來自4大票源各佔25%，包括球迷、國家隊隊長、教練及300名記者所組成。美斯選擇順序是尼馬、賓施馬及麥巴比；而當選年度最佳教練的阿根廷史卡朗尼，心水是美斯、祖利安艾華利斯及莫迪歷。美斯的宿敵基斯坦奴朗拿奴(C朗)0分，而且不列葡萄牙隊長，由中堅比比投票；後者亦沒有選美斯，頭3位心水是麥巴比、莫迪歷及賓斯馬。

巴塞隆拿的佩達拉絲成為年度最佳女子球員 阿根廷門將達米安馬天尼斯奪最佳門將 女子最佳門將英格蘭的瑪利艾思(Mary Earps) 最佳教練的阿根廷史卡朗尼

美斯：沒有我的隊友，我不會站在這裡

35歲的美斯在2022年為阿根廷封王世盃圓夢，連同為巴黎聖日耳門出賽共49場入27球；繼2019年再奪殊榮後的他說：「真是太美妙，超棒的一年，能奪此奬深感榮幸；沒有我的隊友，我不會站在這裡。」「我達成期待已久的夢想，很少人能做到，我幸運做得到。」他的國家隊友、門將達米安馬天尼斯則奪最佳門將；而巴塞隆拿的佩達拉絲，則成為年度最佳女子球員。

最佳男子11人陣容包括：

泰拔高圖爾斯(門將)、阿舒拉夫(後衛)、華基爾雲迪積克(後衛)、祖奧簡些路(後衛)；卡斯米路(中場)、奇雲迪布尼(中場)、莫迪歷(中場)；賓施馬(前鋒)、艾寧夏蘭特(前鋒)、基利安麥巴比(前鋒)、美斯(前鋒)。

基利安麥巴比排第二阿舒拉夫入選最佳11人 多名球壇巨星到場領獎 最佳男子11人陣容

FIFA年度得分結果(只列前10)

  1. 美斯 52
  2. 基利安麥巴比 44
  3. 賓施馬 34
  4. 莫迪歷 28
  5. 艾寧夏蘭特 24
  6. 沙迪奧文尼 19
  7. 祖利安艾華利斯 17
  8. 阿舒拉夫 15
  9. 尼馬 13
  10. 雲尼斯奧斯祖利亞 10
  1. 奇雲迪布尼 10
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