球王｜膺FIFA年度最佳 美斯：超棒的一年

球王美斯，在周一晚於巴黎舉行的國際足協(FIFA)年度頒獎禮(The Best FIFA Football Awards)，以大熱姿態榮膺最佳男子球員；他在世盃決賽對手兼球會隊友基利安麥巴比，得第2，不過在這位阿根廷球王的心水選擇中，麥巴比只排第3位。

選舉來自4大票源各佔25%，包括球迷、國家隊隊長、教練及300名記者所組成。美斯選擇順序是尼馬、賓施馬及麥巴比；而當選年度最佳教練的阿根廷史卡朗尼，心水是美斯、祖利安艾華利斯及莫迪歷。美斯的宿敵基斯坦奴朗拿奴(C朗)0分，而且不列葡萄牙隊長，由中堅比比投票；後者亦沒有選美斯，頭3位心水是麥巴比、莫迪歷及賓斯馬。