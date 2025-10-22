瑞典1500人小漁村球會　難以置信成為聯賽冠軍

歐洲聯賽大衛與巨人歌利亞的故事並不罕見，不過在瑞典聯賽，出現了非常冷門的結果。一個來自人口不足1,500人小漁村的球會，意外地提早3輪聯賽奪得瑞典的聯賽冠軍。 來自瑞典南部哈勒維克斯一個小漁村的球隊米贊比，在周一（20日）的聯賽以2:0擊敗哥登堡之後，因為與次席的哈馬比相差達11分，球隊提早3輪奪得聯賽的冠軍，也是球會史上第一個頂級聯賽冠軍。米贊比所在的哈勒維克斯，人口不足1,500人，大約差不多灣仔禮頓山的人口。然而球隊的主場容量，卻是人口4倍以上的6,750人，也只是香港旺角大球場規模。球會今季聯賽27場已贏20場和6場，他們餘下3場賽事只要贏一場就已經可以打破馬模在2010年創下的瑞典聯賽積分紀錄，以及追平AIK在2018年的最多勝場紀錄。

小漁村擊敗國內強敵 瑞典記者的夏錫（Erik Hadzic）表示：「在他們所在只有1,500名居民的小村莊，當你看到如此高水平的足球比賽時，你一定會大吃一驚。」他指出：「馬模是瑞典最有錢的球會，而米贊比只有差不多他們15%的經費，所以季前大家都會相信馬模可以在聯賽三連霸。」夏錫表示，球迷一直都不認為米贊比可以捱到最後，直到8月他們擊敗了馬模。 過去歐洲球壇以弱勝強的例子不勝枚舉，不過瑞典的體育記者龍特（Olof Lundh）這麼說：「你不能這麼比較，李斯特城有個有錢的老闆。我很難找可與他們比較的例子，尤其是考慮到他們來自這個非常小的漁村。他們不應該是在頂級聯賽，就只是站足頂級聯賽已經令人驚喜，在聯賽的上半版已經更加驚喜，要贏聯賽冠軍，就更加是難以置信。」