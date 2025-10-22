瑞典1500人小漁村球會　難以置信成為聯賽冠軍

歐洲聯賽大衛與巨人歌利亞的故事並不罕見，不過在瑞典聯賽，出現了非常冷門的結果。一個來自人口不足1,500人小漁村的球會，意外地提早3輪聯賽奪得瑞典的聯賽冠軍。
來自瑞典南部哈勒維克斯一個小漁村的球隊米贊比，在周一（20日）的聯賽以2:0擊敗哥登堡之後，因為與次席的哈馬比相差達11分，球隊提早3輪奪得聯賽的冠軍，也是球會史上第一個頂級聯賽冠軍。米贊比所在的哈勒維克斯，人口不足1,500人，大約差不多灣仔禮頓山的人口。然而球隊的主場容量，卻是人口4倍以上的6,750人，也只是香港旺角大球場規模。球會今季聯賽27場已贏20場和6場，他們餘下3場賽事只要贏一場就已經可以打破馬模在2010年創下的瑞典聯賽積分紀錄，以及追平AIK在2018年的最多勝場紀錄。
小漁村擊敗國內強敵
瑞典記者的夏錫（Erik Hadzic）表示：「在他們所在只有1,500名居民的小村莊，當你看到如此高水平的足球比賽時，你一定會大吃一驚。」他指出：「馬模是瑞典最有錢的球會，而米贊比只有差不多他們15%的經費，所以季前大家都會相信馬模可以在聯賽三連霸。」夏錫表示，球迷一直都不認為米贊比可以捱到最後，直到8月他們擊敗了馬模。
過去歐洲球壇以弱勝強的例子不勝枚舉，不過瑞典的體育記者龍特（Olof Lundh）這麼說：「你不能這麼比較，李斯特城有個有錢的老闆。我很難找可與他們比較的例子，尤其是考慮到他們來自這個非常小的漁村。他們不應該是在頂級聯賽，就只是站足頂級聯賽已經令人驚喜，在聯賽的上半版已經更加驚喜，要贏聯賽冠軍，就更加是難以置信。」
部份球員住在一起
夏錫指，米贊比能夠贏得冠軍，其中一個程度是球隊及球員的團體精神：「我認為他們真的很聰明而且非常努力。他們在招募球員做得極好，他們找來一些好球員，而且給予一些球員第二次的機會，讓他們在米贊比發光。」他又透露：「他們有些球員甚至住在同一住宅。」米贊比前鋒貝治史唐（Jacob Bergstrom）表示：「這是我人生中沒想過會發生的事，我很感激這個非比尋常的團隊。我們證明團隊的力量可以讓你走得非常遠，我們有很多球員為米贊比付出了一切，這太美妙了。我在這8年，我在這裡找到好朋友一起比賽，這一切都非常美好，我很感恩。」而球會的精神，亦感染這個小社區，並為球隊開發朱古力。
米贊比在贏得聯賽冠軍之後，他們獲得了歐聯的參賽資格，只要從外圍賽晉級，就有機會挑戰真正的歐洲豪門。米贊比主帥托斯坦臣（Anders Torstensson）表示：「說實話，我很難用語言來形容這種感覺。這感覺太震撼。我們和球隊一起，把壓力、猜疑以及可能和不可能的事情都抵住了。這實在太神奇了。能和細小的米贊比一起站在這裡，成為瑞典冠軍，這簡直不可思議。」