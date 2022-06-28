環法︱上屆冠軍車隊遭警察搜查　英國卡雲迪殊僅列後備車手

環法單車賽將會在周五(7月1日)展開，上屆總冠軍車隊巴林勝利隊聲明，指車隊的車手以及職員的居住地方，被法國警方進入搜查，但未有發現任何可疑。至於去年追平環法賽分站冠軍紀錄的英國車手卡雲迪殊（Mark Cavendish）今屆未有被所屬車隊列為主力，只能以後備身份上陣。

巴林勝利隊是環法去年的冠軍車隊，車隊發表聲明表示車隊全程與當局合作，但指有關的時間進行調查，是故意對車隊的聲譽造成破壞。車隊曾被指在去年的環法賽期間被進入酒店房調查禁藥問題，但當時車隊作出否認。車隊又指，有關的搜查在一年前已經展開，而且一直沒有進展，並且至環法賽開賽前仍在進行調查。車隊未有透露被搜車的車手及職員身份，而車隊的聲明表示行動的由法國馬賽的警方進行。

卡雲迪殊只差1站創紀錄

另外，37歲的英國車手卡雲迪殊今年未有被所屬的Quick Step-Alpha Vinyl車隊列為今屆的主力車手。作為衝刺車手的卡雲迪殊去年以337分成為得分最高的車手，並在當中的4個分站奪得冠軍，追平了1970年代的車手Eddy Merckx創下的34個分站冠軍紀錄，卡雲迪殊原本在今年只要再贏得一站，就成為史上最多分站冠軍的車手。然而車隊中的另一位衝刺車手Fabio Jakobsen今年的表現較好，令卡雲迪殊只列後備。

同樣錯過今屆賽事，還有法國的艾拿菲臘比（Julian Alaphilippe），這位30歲的世界公路賽冠軍車手因為4月的比賽中受傷而缺席。