田徑世錦賽︱尼日利亞女跑手破百米欄世績　將前紀錄推快0.08秒

世界田徑錦標賽去到最後一個賽日，其中女子100米欄的賽事，在準決賽跑出新世界紀錄。來自尼日利亞的艾穆珊（Tobi Amusan）以12秒12的成績，打破在2016年由美國跑手創下的世界紀錄，並且比舊紀錄快0.08秒。而她之後雖然在決賽再破紀錄，而且更快至12秒06，不過因為風速快過2公里而不獲紀錄。

去年東京奧運只獲得第4名的艾穆珊，在上周末(23日)的預賽以12秒40打破了非洲紀錄，並獲得預賽的第1。在周日下午的準決賽，艾穆珊與東京奧運亞軍，2016年創下世界紀錄的美國跑手夏莉遜（Kendra Harrison）同場出賽。艾穆珊以12秒12的成績，打破了夏莉遜保持6年的世界紀錄之餘，更以首名晉級決賽，而夏莉遜就以12秒27完成，是她今年的最佳成績。

亞軍影相決定

到之後進行的決賽，艾穆珊再以12秒06完成，比自己之前的世界紀錄雖然再快多0.06秒，不過由於風速達2.5公里，因此不獲記錄。而夏莉遜就因為撞欄而被取消資格。亞軍需要靠影相確定，並就由牙買加的Britany Anderson獲得，而東奧金牌得主Jasmine Camacho-Quinn獲得第3。

而今屆的世界田徑錦標賽亦完成，美國獲得13個冠軍，而埃塞俄比亞以4金4銀2銅得第2，中國就在賽事總獲2金1銀5銅，總成績排第5。