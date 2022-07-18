田徑世錦賽︱牙買加女飛人破賽事紀錄奪冠　奧運金牌欄王決賽傷出

在美國俄勒岡州舉行的世界田徑錦標賽，周日(18日)完成了女飛人以及男子110米欄項目的決賽，其中牙買加繼去年的奧運會之後，再次包攬女子100米的女飛人前3名。在奧運僅獲銀牌的牙買加跑手費莎派絲（Shelly-Ann Fraser-Pryce）以破大會紀錄的10秒67奪得冠軍，也是她第5個世錦賽女飛人金牌。至於在男子110米欄的比賽，同樣由奧運銀牌得主奪得，美國的荷路維（Grant Holloway）在奧運金牌得主柏捷文（Hansle Parchment）因傷退賽下奪冠。

世錦賽的第3個賽日就迎來女飛人的決賽，費莎派絲在決賽力敵兩名同鄉湯臣夏拉（Elaine Thompson Herah）及舒歷嘉積遜（Shericka Jackson）奪得金牌，並以10秒67打破自1999年美國的鍾絲（Marion Jones）創下10秒70的世錦賽紀錄。而奧運金牌得主的湯臣夏拉只得第3，舒歷嘉積遜就獲第2。3人在去年的奧運同樣包攬前3名，只是名次不同。

美國荷路維衞冕

至於同日舉行的男子110米欄，奧運金牌得主的柏捷文未能再下一城，柏捷文在預賽及準決賽同樣僅次於荷路維打入決賽，不過這位牙買加欄王卻在決賽熱身時受傷，令他繼續無法在世錦賽取得金牌。而上屆世錦賽冠軍的荷路維就以13秒04，力壓隊友根寧咸（Trey Cunningham）奪冠。