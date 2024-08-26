田徑｜兩奧運金牌得主再創世績　鳥人杜彭迪斯10度破世界紀錄（有片）

距離巴黎奧運閉幕不過2個星期，在波蘭西利西亞舉行的鑽石聯賽，兩位金牌選手仍維持最佳狀態，分別打破男子撐桿跳及3,000米跑的世界紀錄。當中瑞典「鳥人」杜彭迪斯（Armand Duplantis）以6.26米，第10次刷新撐桿跳的世界紀錄。而挪威跑手恩格碧臣（Jakob Ingebrigtsen）就打破塵封28年的3,000米跑紀錄。
在奧運結束不過是2個星期，運動員未有休息就仍要參與多項體育賽事。在波蘭進行的鑽石聯賽，28歲的恩格碧臣在男子3,000米項目以7分17秒55的時間完成，打破由肯雅跑手在1996年留下的世界紀錄。這也是男子徑賽項目保持最長時間的世界紀錄。恩格碧臣是東京奧運男子1,500米的金牌得主，他雖然在巴黎奧運未能衞冕這項目的金牌，並且只以第4名完成，但他卻在5,000米跑奪得金牌。不過在奧運項目中，並沒有設3,000米的距離。
杜彭迪斯新紀錄比奧運高1厘米
至於在巴黎奧運已經創下新世界紀錄瑞典的杜彭迪斯。就在之後的撐桿跳項目，打破自己保持2星期的世界紀錄。他在周日（25日）的第2跳成功越過6.26米的高度，比奧運時的紀錄高1厘米。而這也是他今年第3次以及個人第10次打破世界紀錄。杜彭迪斯在賽後也再度模仿了土耳其射擊代表迪凱奇（Yusuf Dikec）的動作慶祝。對於又破紀錄，他表示：「今年我就只專注奧運，能夠打破紀錄來得很自然，因為我狀態很好。所以我對今日打破紀錄並不驚訝，但我很感激。」