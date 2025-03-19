田徑｜「欄王」張紹衡「欄后」呂麗瑤 榮膺年度最佳田徑運動員

中國香港田徑總會周二晚（18日）舉行週年頒獎典禮，邀得文化體育及旅遊局局長羅淑佩擔任主禮嘉賓，席上頒發2024年度「最佳運動員」的獎項，最終同為跨欄選手的張紹衡及呂麗瑤分膺最高殊榮的男、女子公開賽最佳運動員；至於歷史性殺入世青200米決賽的「飛人」吳君浩及U20女子跳遠紀錄保持者賈慧妍則獲男、女子青年組最佳運動員。

張紹衡曾於2020至2022年度奪得青年組「最佳運動員」，今屆則勇奪公開組「最佳運動員」。他在2024年男子110米欄公開組排名第一。2021年曾代表香港出戰「世界青年U20田徑錦標賽」。2024年，他在「香港田徑錦標賽」跑出13秒77，刷新其個人最佳成績。張紹衡亦在6月泰國田徑公開賽以13秒86奪冠。

呂麗瑤今屆再奪殊榮

呂麗瑤共奪得2次女子青年組「最佳運動員」（2012及2013）及1次公開組「最佳運動員」(2018)，今屆再度奪得此項殊榮。呂麗瑤在2018年代表香港出戰亞運並奪得女子100米欄銅牌。2024年5月，她於「香港田徑錦標賽」初賽時跑出13秒15，刷新個人最佳成績，其後決賽亦力壓澳洲選手奪冠，在女子100米欄中排名第一。另外在2月的「亞洲室內田徑錦標賽」,她以8秒26的成績奪得一面銅牌。

吳君浩首奪男子青年組最佳運動員

吳君浩首次奪得男子青年組最佳運動員，他於2024年男子200米公開組排名第一及男子4x100米公開組排名第二。2024年4月，他於「亞洲青年U20田徑錦標賽」以20秒92奪得男子200米銀牌，並打破香港紀錄及香港U20香港紀錄；次日亦夥拍陳一樂、郭俊廷、陳庭方以39秒67男子4x100米金牌及打破香港U20香港紀錄。在同年8月，他出戰於秘魯舉行的「世界青年U20田徑錦標賽」，歷史性殺入世青200米決賽，更是決賽8人中唯一一位亞洲區選手，成為晋級世青200米決賽的首位香港青年運動員。

賈慧妍首次奪得女子青年組最佳運動員

專項跳遠的賈慧妍是首次奪得女子青年組最佳運動員。2024年，她兩度刷新香港女子U20跳遠紀錄。先在4月時於「亞洲青年U20田徑錦標賽」跳出6米13奪得一面銅牌，並刷新香港女子U20跳遠紀錄，當時的舊紀錄同樣由她所創出。及後在8月的「全港學界精英田徑(團體)比賽」，她跳出6米14奪得賽事的金牌，並推前了再度香港女子U20跳遠紀錄。

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