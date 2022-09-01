男子壘球港隊疫下出戰亞洲盃 首戰將對「世一」日本隊

17名香港男子壘球代表隊隊員及6名隨隊教練等一行23人，今日（1日）中午正式出發到日本高知縣參與世界棒壘球總會(WBSC)男子壘球亞洲盃2022，與其他六個國家及地區爭奪本年年尾紐西蘭男子壘球世界盃的出賽資格。港隊傍晚抵達日本後將稍事休息，明日將展開賽前訓練，9月3日早上九時將首戰對決中華台北隊。

本屆男子壘球亞洲盃為香港男子壘球代表隊自2019年泰國公開賽後首個海外比賽，面對疫情、隔離措施及新舊隊員的交替等等，香港男子壘球代表隊主教練陳希雲表示：「近年疫情反反覆覆，訓練的場地因防疫政策關閉了一段長時間，這的確會對球隊的練習造成一定影響。但在四月底場地重開後近半年來，隊員們積極地接受密集訓練，加上不少隊員在場地關閉時仍有進行自主訓練，隊員大多都很快回復過往水平。故此，我對今次隊伍的發揮仍然保持信心。」

除了本年度大專聯賽男子最有價值球員郭志龍之外，本次代表隊亦包括不少首次代表中國香港出賽的新秀隊員，其中包括投手洪梽傑。 洪梽傑分享：「今次為我第一次代表香港出賽，能夠和一眾前輩參加亞洲盃，心情固然十分緊張，同時也很期待可以一同面對海外強隊，盡力為香港爭光。」

賽事分組 (世界排名)

A組：日本（1）、印度（16）、香港（21）、中華台北（28）

B組：新加坡（13）、菲律賓（17）、泰國（27）

香港男子壘球代表團名單 ( 排名不分先後 ):

球員: 陳上智、張德熙、馮溥曦、洪梽傑、彭明允、郭志龍、高浩龍、林家俊、凌毓聲、廖皓暉、伍令鈞、伍永森、曹嘉瑋、王偉亮、黃學勤、楊浩天、余珏充

教練及隨隊人員: 陳希雲、周劍豪、郭浩邦、伍家謙、李昶輝、鍾善行