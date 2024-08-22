畢拿中國行香港站完結 訪西沙為本港小將助威

李寧「以我為名」籃球挑戰賽總決賽於8月21日（星期三）於西沙GO PARK AXA安盛創夢館舉行。品牌代言人NBA熱火球星占美畢拿（Jimmy Butler）現身總決賽並與球員互動，總決賽最終由男子組Anthony與女子組Kaitlan勝出，獲上海交流機會。 「以我為名」籃球挑戰賽是香港首個籃球比賽實況節目，由一班本港15-18歲的男女青少年球員互相比拼切磋最終留下男女各一名總冠軍勝出。比賽有四位星級教練潘志豪、梁國成、梁振雄及陳張敏帶隊坐鎮，指導球員並分享經驗，為香港籃壇培養新血。整個比賽橫跨7至8月，經過選拔賽及淘汰賽，才戰至昨日的決賽，決賽賽制為3局2勝，5分鐘1局。計小分。

女子組劉倬熒絕殺封后 女子組決賽由KK藍梓旗對Kaitlan劉倬熒，雙方實力不相上下，各取一局。進入第三局決勝，兩邊鬥得難分難解，最終以3分打和進入1球定生死階段，雖然KK得先開波優勢，但未能突破Kaitlan的貼身防守超時違例，相反Kaitlan就打得夠堅決瀟灑，一個刺探步變向走右上籃絕殺比賽，獲女子組冠軍。賽後畢拿大讚Kaitlan射得鏟得，更模仿Kaitlan決勝金球，看得相當投入。

男子組Anthony稱霸 男子組決賽由楊子誠對Anthony Groot Baltink，手感火熱的楊子誠面對身高近2米的Anthony毫不手軟，兩邊各施其技鬥至5：4由Anthony領先，但楊子誠大心臟，兩分遠投擦板絕殺，6：5反勝先取一局。但始終未能有效限制1米96的對手Anthony在籃底發威，大秀歐洲步，轉身勾手等絕技，後以4：1、7：5連下兩城奪冠。 以我為名籃球挑戰賽成績 女子組/男子組冠軍︰劉倬熒/Anthony Groot Baltink

女子組/男子組得分王︰蕭珮琪/梁子健

女子組/男子組助攻王︰劉倬熒/梁子健

女子組/男子組籃板王︰唐安芝/Gill Manjot Singh

女子組/男子組封阻王︰唐安芝/Anthony Groot Baltink

女子組/男子組抄截王︰劉倬熒/宋卓睿

推動本地籃球發展 畢拿代表李寧品牌為各球員頒發賽事獎項，男女子組冠軍Anthony及Kaitllan各獲2人來回上海機票連食宿的交流機會，去深造籃球技術和見識，除球員外，李寧亦向4名星級教練潘志豪、梁國成、梁振雄及陳張敏頒發1萬元裝備禮券，以推動本地籃球發展。

畢拿落場獻入樽 占美畢拿隨後更同四位晉級決賽的球員大打友誼賽，期間更獻上雙手飛樽引現場球迷拍手叫好，最終Team JB以8︰4贏Team HK。賽後他亦繞場一圈與球迷自拍互動，結束本次中國行香港站的所有活動。