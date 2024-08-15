畢爾包未齊腳 西甲開咧戰博「細」

新季西甲今晚深夜展開，開咧戰由上季取得第5的實力分子畢爾包，迎戰上屆排12位的基達菲(球賽編號FB9073，8月16日01:00開賽)。雖然畢爾包牌面上秤先，但狀態未足，亦未能以最強陣容出戰，只是可勝不穩；考慮基達菲火力亦平平，今場博「入球」中位數[2.5]球「細」更穩陣。
畢爾包近兩場球會賽錄得連敗，先以2比3不敵阿士東維拉及吞史特加4蛋，狀態明顯未足。球隊主力門神兼西班牙歐國盃冠軍門神烏尼西蒙(Unai Simon)有傷，將會缺席開咧戰，就連副手阿基利薩巴拉(Julen Agirrezabala)亦會缺陣，墨西哥小將柏迪拿(Alex Padilla)將會把守最後一關。可幸國腳中堅維維恩(Dani Vivian)及時回歸可以候命，主帥華爾維迪(Ernesto Valverde)必會加緊防守，以防有閃失。
鋒線上焦點，當然是在歐國盃光芒四射的射手尼高威廉斯(Nico Williams)，此子今夏留隊，並會接過已離隊隊長蒙尼恩(Iker Muniain)的10號球衣；可是尼高威廉斯因較遲歸隊，今夏未踢過球會賽，今場多會先任後備，整體火力削減。對手基達菲亦有射手馬約萊爾(Borja Mayoral)養傷，以及格連活特(Mason Greenwood)離隊，今場看來會是一球上落格局，畢爾包可勝不穩，但今場入球不會多。
基羅納難繼續神奇？
同晚尾場貝迪斯主場對基羅納(球賽編號FB9072，
8月16日03:30開賽)。「神奇球隊」基羅納上季聯賽勇奪季軍，但暑假陣容已被解體，多位主力如杜夫碧克(Artem Dovbyk)、沙雲奴(Savinho)、恩古圖(Yan Couto)及艾歷加西亞(Eric Garcia)等悉數離隊；主帥米高辛捷士(Michel Sanchez)直言亦未想好新季的踢法，今場作客遇上季前準備充足的貝迪斯，基羅納凶多吉少。