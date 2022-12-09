發文炮轟康文署拒取消青少年入桌球館時限 傅家俊：令桌球被貼上「不良運動」標籤

立法會議員霍啟剛要求，當局放寬16歲以下青少年晚上8點至翌日早上10點，不可進入持牌桌球館的限制。康文署稱需保護心智尚未成熟的16歲以下人士，避免因流連桌球館影響學業。香港首席桌球手傅家俊發文，炮轟康文署一邊推廣桌球大師賽，另一邊卻拒絕放寬，「為何當局一方面鼓勵市民入場睇大師賽，同時又規限青少年使用桌球室嘅時間，令桌球被貼上「不良運動」標籤？」

傅家俊又表示，香港桌球總會多年來均希望「搣甩」本地桌球負面形象，致力發掘及培養更多新人，令更多本地球員能衝出香港，為港爭光。他斥責康文署大唱反調，對青少年在桌球室活動時間作限制，從而認定桌球對年輕一代有負面影響，「呢啲矛盾行徑，實在令人摸不著頭腦！」。他亦反問政府，既然能讓更新人士有多一次機會，「點解唔可以比桌球喺香港重生？」

霍啟剛提出書面質詢促放寬 康文署：避免影響學業

全港現時共有49間持牌桌球館，根據《遊樂場所規例》第22C，除非獲得康文署署長的書面明確准許，否則桌球館持牌人不准未滿16歲人士，在晚上8時至翌日早上10時期間進入相關處所；身穿校服人士則在任何時間均不可進入。不過，桌球館持牌人可向康文署提出豁免上述限制申請，申請時需向處方提供活動詳情、擬進入桌球館人士個人資料，及16歲以下人士的父母或監護人的授權書等。康文署指過去兩年，共有11宗16歲以下人士向署提出豁免限制申請，全部獲批。

體育、演藝、文化及出版界的霍啟剛在立法會提出書面質詢，問當局會否放寬對16歲以下人士進入桌球館的時限，引述指有意見認為該規定局限了青少年參與桌球運動，會對桌球運動屬不良活動的負面標籤，質疑會窒礙桌球運動的普及和發展。

康文署回覆指，需要考慮多項因素以決定是否放寬限制，重申要保護心智未成熟的16歲以下人士，避免他們在晚上8點後仍流連桌球館，影響學業導致不良影響。當局指出，部份桌球館內附設麻雀房或酒吧等業務，或會影響16歲以下人士，表示會繼續在推廣桌球運動及方便營商的原則下，按現行法例處理相關的豁免申請。康文署表示，現時轄下11間處所提供桌球設施，其中順利體育館更提供4張英式桌球枱，強調不設年齡限制。