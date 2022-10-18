白禮頓鬥森林 海鷗新帥望響勝鼓

自從舊帥樸達被挖走，由意大利領隊迪比斯上任後，南部大軍白禮頓雖然主力陣容依舊，但「神奇」不再，已錄3場不勝；但該隊在英超快車期、香港時間周二深夜打頭陣，迎戰「雜牌軍」諾定咸森林，應是新帥打響上任後頭炮的良機。(19/10 02:30)

「海鷗」白禮頓開季首戰即主場打敗曼聯，有好開局，在樸達被車路士挖角前，仍在地頭以5比2大破李斯特城，排名逼近前列；至曾任教薩斯索羅、薩克達的迪比斯接掌球隊後，球隊作客仍能3比3逼和利物浦。不過「海鷗」近兩戰跌watt，前線頻失機，主場1球受挫熱刺後，上仗2球敗走賓福特；目前9戰14分排第7，暫以1分壓利物浦。

海鷗荷蘭中堅祖爾韋特文賽前指球隊犯錯不多，相信對森林時有機反彈取勝。陣容上，中場阿歷斯麥阿里士打今屆在英超踢足每一分鐘，已入4球，而柏斯高哥斯上仗跟韋碧克打「4-4-2」的雙箭頭，效果一般，今仗有機會將已入5球的首席射手李安度杜沙特推前，改踢「4-3-3」搏殺。傷愈的中場好手拉爾拉拿，今場有機會擔正，加強組織能力。