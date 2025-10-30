皇家馬德里向歐洲足協巨額索償　因歐洲超級聯賽事件勝訴

皇家馬德里將會向歐洲足協（UEFA）索巨額賠償。事源西班牙馬德里省法院，裁定包括UEFA及西班牙足協與西甲賽會，合謀反壟斷行為，禁止球會參與分裂出來的歐洲超級聯賽。 馬德里的法院在周三（29日）維持了在2024年5月的裁判，即UEFA、西班牙足協與西甲賽會合謀違反反競爭法例，阻止球會參與其他聯賽。UEFA回應就「跌咗落地揦番揸沙」稱，有關的判決沒有認可「歐洲超級聯賽」的計劃，也沒有破壞現有歐洲足協授權的規定。早在2023年12月，歐洲法院已裁定UEFA阻止球會參與歐超聯是違法。皇馬在裁決後聲明：「皇家馬德里歡近馬德里地方法院的決定，駁回UEFA、西班牙足協及西甲賽會的上訴。與歐洲法院一致地認定UEFA在超級聯賽的事件上，嚴重違反歐盟的競爭法例，濫用其主導地位。」

歐洲足協稱繼續作為「歐洲足球守護者」 皇馬的聲明最後表示：「裁決為球會向歐洲足協索取巨額賠償鋪平了道路。」意味球隊將向UEFA尋求巨額賠償。不過UEFA表示：「這些規則是要確保任何國界的比賽都要按照客觀、透明、非歧視性和合理的標準進行評估。此前，歐洲議會本月通過了一項具有象徵意義的決議，明確重申其反對『分裂的比賽』，因為這些比賽危及整個體育生態。」UEFA稱他們會繼續作為「歐洲足球的守護者」。而西甲方面指尊重法院裁決，並且「堅定致力於維護國家比賽的完整及穩定」以及「尊重歐盟的競爭規則」。