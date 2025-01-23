皇家馬德里成為首支　全年盈利破10億歐元球會

會計師德勤的分析指，西甲的班霸皇家馬德里成為世界第一個單年盈利突破10億歐元的球會，而曼城排行第2，至於可能要護級的曼聯也仍在前5的位置。

國際會計師事務所德勤的體育研究部門，公布最新一年的分析。當中皇家馬德里按年盈利達10.45億歐元，是唯一一支破10億歐元的球會。而前5的球會，順次序為曼城、巴黎聖日耳門、曼聯及拜仁慕尼黑。至於歐洲盈利前20的球會之中，英超就佔了9支，分別按排名為曼城、曼聯、阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士、紐卡素、韋斯咸及阿士東維拉，至於白禮頓其實也排第21。排名第18的維拉，是自2011年後再次回歸前20位，而另一支新進入前20的球會是里昂，他們取代了意甲的拿玻里以及德甲的法蘭克福。