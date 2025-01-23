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體育
2025-01-23 15:48:04

皇家馬德里成為首支　全年盈利破10億歐元球會

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皇家馬德里球迷。(路透社)

皇家馬德里球迷。(路透社)

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會計師德勤的分析指，西甲的班霸皇家馬德里成為世界第一個單年盈利突破10億歐元的球會，而曼城排行第2，至於可能要護級的曼聯也仍在前5的位置。

國際會計師事務所德勤的體育研究部門，公布最新一年的分析。當中皇家馬德里按年盈利達10.45億歐元，是唯一一支破10億歐元的球會。而前5的球會，順次序為曼城、巴黎聖日耳門、曼聯及拜仁慕尼黑。至於歐洲盈利前20的球會之中，英超就佔了9支，分別按排名為曼城、曼聯、阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士、紐卡素、韋斯咸及阿士東維拉，至於白禮頓其實也排第21。排名第18的維拉，是自2011年後再次回歸前20位，而另一支新進入前20的球會是里昂，他們取代了意甲的拿玻里以及德甲的法蘭克福。

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曼城盈利僅次於皇馬。(路透社) 巴黎聖日耳門的盈利去年是第3名。(路透社) 曼聯去年盈利排行第4。(路透社) 拜仁慕尼黑去年盈利仍進入歐洲前5。(路透社)

比賽日收入增幅多

報告又指出，歐洲球會的在比賽日盈利是增長最多，較去年增加11%，並突破了20億歐元。主要與球會的球場容納人數、門票價格及高級配套服務的增長影響。不過，由於歐洲五大聯賽的英超、西甲、德甲、意甲及法甲的轉播權合約都仍處於同一周期，故此今年的電視轉播盈利沒有增長。而皇馬的主要盈利增長也見於比賽日之上，他們去年的比賽日收入達到2.48億歐元，是2023年的兩倍，主要受惠於班拿貝球場的重建。同樣狀況也反映在巴塞隆拿身上，因為魯營球場的重建，球隊去年轉到較小的主場比賽，令他們比賽日的收入由1.66億歐元下跌至1.03億歐元。

歐洲前20盈利球會

皇家馬德里（西班牙） 10.455億歐元
曼城（英格蘭） 8.378億歐元
巴黎聖日耳門（法國） 8.059億歐元
曼聯（英格蘭） 7.706億歐元
拜仁慕尼黑（德國） 7.654億歐元
巴塞隆拿（西班牙） 7.603億歐元
阿仙奴（英格蘭） 7.165億歐元
利物浦（英格蘭） 7.147億歐元
熱刺（英格蘭） 6.15億歐元
車路士（英格蘭） 5.455億歐元
多蒙特（德國） 5.137億歐元
馬德里體育會（西班牙） 4.095億歐元
AC米蘭（意大利） 3.976億歐元
國際米蘭（意大利） 3.91億歐元
紐卡素（英格蘭） 3.718億歐元
祖雲達斯（意大利） 3.557億歐元
韋斯咸（英格蘭） 3.222億歐元
阿士東維拉（英格蘭） 3.102億歐元
馬賽（法國） 2.87億歐元
里昂（法國） 2.641億歐元

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