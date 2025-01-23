皇家馬德里成為首支　全年盈利破10億歐元球會

會計師德勤的分析指，西甲的班霸皇家馬德里成為世界第一個單年盈利突破10億歐元的球會，而曼城排行第2，至於可能要護級的曼聯也仍在前5的位置。
國際會計師事務所德勤的體育研究部門，公布最新一年的分析。當中皇家馬德里按年盈利達10.45億歐元，是唯一一支破10億歐元的球會。而前5的球會，順次序為曼城、巴黎聖日耳門、曼聯及拜仁慕尼黑。至於歐洲盈利前20的球會之中，英超就佔了9支，分別按排名為曼城、曼聯、阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士、紐卡素、韋斯咸及阿士東維拉，至於白禮頓其實也排第21。排名第18的維拉，是自2011年後再次回歸前20位，而另一支新進入前20的球會是里昂，他們取代了意甲的拿玻里以及德甲的法蘭克福。
比賽日收入增幅多
報告又指出，歐洲球會的在比賽日盈利是增長最多，較去年增加11%，並突破了20億歐元。主要與球會的球場容納人數、門票價格及高級配套服務的增長影響。不過，由於歐洲五大聯賽的英超、西甲、德甲、意甲及法甲的轉播權合約都仍處於同一周期，故此今年的電視轉播盈利沒有增長。而皇馬的主要盈利增長也見於比賽日之上，他們去年的比賽日收入達到2.48億歐元，是2023年的兩倍，主要受惠於班拿貝球場的重建。同樣狀況也反映在巴塞隆拿身上，因為魯營球場的重建，球隊去年轉到較小的主場比賽，令他們比賽日的收入由1.66億歐元下跌至1.03億歐元。
歐洲前20盈利球會
|皇家馬德里（西班牙）
|10.455億歐元
|曼城（英格蘭）
|8.378億歐元
|巴黎聖日耳門（法國）
|8.059億歐元
|曼聯（英格蘭）
|7.706億歐元
|拜仁慕尼黑（德國）
|7.654億歐元
|巴塞隆拿（西班牙）
|7.603億歐元
|阿仙奴（英格蘭）
|7.165億歐元
|利物浦（英格蘭）
|7.147億歐元
|熱刺（英格蘭）
|6.15億歐元
|車路士（英格蘭）
|5.455億歐元
|多蒙特（德國）
|5.137億歐元
|馬德里體育會（西班牙）
|4.095億歐元
|AC米蘭（意大利）
|3.976億歐元
|國際米蘭（意大利）
|3.91億歐元
|紐卡素（英格蘭）
|3.718億歐元
|祖雲達斯（意大利）
|3.557億歐元
|韋斯咸（英格蘭）
|3.222億歐元
|阿士東維拉（英格蘭）
|3.102億歐元
|馬賽（法國）
|2.87億歐元
|里昂（法國）
|2.641億歐元