皇家馬德里15次奪標巡遊後將宣布麥巴比加盟　歐聯決賽英國警察共拘53人

皇家馬德里在上周末（1日）的歐聯決賽，以2:0擊敗多蒙特第15次奪得這歐洲最高殊榮後，球隊返回馬德里立即舉行巡遊，而多間外國媒體指他們的喜訊更是停不了，因為盛傳已久的法國射手基利安麥巴比（Kylian Mbappe）已正式簽約，預計即將公布加盟。然而這場在溫布萊球場舉行的決賽也問題不少，當中除了有球迷在賽前試圖衝入球場外，更有5名球迷闖入球場滋事，據報他們是受俄羅斯的網紅以每人30萬英鎊利誘行事，而英國警察當日共拘捕53人。

麥巴比與皇馬的轉會已傳超過一年，而麥巴比早前拍片確認會離開巴黎聖日耳門，多個外國傳媒指，麥巴比在2月時已口頭答應加盟，並在近期落實簽約。報道指25歲的麥巴比將會在未來一星期宣布加盟，並會在歐洲國家盃展開前於皇馬主場的班拿貝亮相。報道指，麥巴比會與皇馬簽約至2029年，而且會獲得年薪1,500萬歐元（約1.27億港元）及1.5億歐元（約12.73億港元）的簽字費，並分作5年支付，同時麥巴比仍保持個人肖像權的部份分成。