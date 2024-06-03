皇家馬德里15次奪標巡遊後將宣布麥巴比加盟　歐聯決賽英國警察共拘53人

皇家馬德里在上周末（1日）的歐聯決賽，以2:0擊敗多蒙特第15次奪得這歐洲最高殊榮後，球隊返回馬德里立即舉行巡遊，而多間外國媒體指他們的喜訊更是停不了，因為盛傳已久的法國射手基利安麥巴比（Kylian Mbappe）已正式簽約，預計即將公布加盟。然而這場在溫布萊球場舉行的決賽也問題不少，當中除了有球迷在賽前試圖衝入球場外，更有5名球迷闖入球場滋事，據報他們是受俄羅斯的網紅以每人30萬英鎊利誘行事，而英國警察當日共拘捕53人。
麥巴比與皇馬的轉會已傳超過一年，而麥巴比早前拍片確認會離開巴黎聖日耳門，多個外國傳媒指，麥巴比在2月時已口頭答應加盟，並在近期落實簽約。報道指25歲的麥巴比將會在未來一星期宣布加盟，並會在歐洲國家盃展開前於皇馬主場的班拿貝亮相。報道指，麥巴比會與皇馬簽約至2029年，而且會獲得年薪1,500萬歐元（約1.27億港元）及1.5億歐元（約12.73億港元）的簽字費，並分作5年支付，同時麥巴比仍保持個人肖像權的部份分成。
在上周末的決賽之後，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）賽後已被問到麥巴比的加盟，他指相信麥巴比可以再令球隊再提升一個水平。而媒體報道，皇馬的克羅地亞中場莫迪歷（Luka Modric）雖然合約會在本月到期，不過有傳他會續約多1年，而德國中場的卻奧斯（Toni Kroos）就會踢畢歐洲國家盃後退役。
俄羅斯網紅每人派30萬英鎊滋事
另外，在今場決賽再揭示溫布萊的保安問題。當局表示，至少有53人在事件中被捕，包括5名闖入球場的球迷。英國媒體指，早在賽前已有部份的球迷試圖從溫布萊的貴賓入口闖入球場，最後被保安人員阻止而退回。而今場比賽亦有多人從看台走入球場阻礙球賽，當中有人更與皇馬的前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）合照，亦有人被多蒙特的沙比薩（Marcel Sabitzer）截下。
英國的《每日郵報》揭露，當中多位闖入球場的球迷，都穿上了「Mellstroy」字樣的衫，據報是由一名惡名昭彰的俄羅斯網紅鼓動，原因是他以每人30萬英鎊（約298.9萬港元）的獎金呼籲他人穿上為他宣傳的衣著闖入球場。而該網紅據報過去曾在直播中毆打及襲擊女模特兒。媒體指，英格蘭足總雖然在事前投放了500萬英鎊加強在溫布萊的保安，當中包括聘用逾千名保安員，不過似乎保安的成效並不理想。