皇馬勢贏卡迪斯「休爐」

世盃前最後一場西甲，由衛冕的皇家馬德里主場鬥下游球隊卡迪斯(11/11 04:30)；縱然「賓球王」賓施馬或要繼續缺陣，但前線火力仍足，配合中場主力卻奧斯波監刑滿復出，3分應該穩袋，續緊追榜首巴塞隆拿。皇馬上輪西甲「爆冷」，作客2比3受挫華歷簡奴，不但是近16場西甲的首敗，宿敵巴塞之後在羅拔利雲度夫斯上半場兩黃被逐下作客以2比1反勝奧沙辛拿，在榜首多打一場領先皇馬5分，皇馬要爭西甲4連霸，定不能被對手拋甩。

安察諾堤

賓施馬傷勢未明 主帥安察諾堤上仗賽前曾指「賓球王」有機會擔正復出，但其後據報，賓施馬甚至連世盃分組賽首戰鬥澳洲亦上陣成疑。安帥上仗輸波後稱聯賽長路漫漫，「球隊在季初踢得好，現在只想著下一場的對手，我對球員不失望。」被安帥指上仗被「嘜死」的雲尼斯奧斯祖利亞，對上4個聯賽入球俱在班拿貝取得，今場料續跟其巴西同胞洛迪高高斯，以及推回前線的費達歷高華維迪，合作攻堅。